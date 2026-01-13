Π. Μαρινάκης για αγρότες: Να εφαρμοστεί ο νόμος, παράνομο να «κόβεις» την Ελλάδα στα δύο - Ποιοι συμμετέχουν στο διάλογο

«Κομματικά εγκάθετους» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τη μειοψηφία των αγροτών που, όπως σημείωσε, πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

«Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση με καθυστέρηση πληρωμών, λόγος που ήρθε πλέον με πληρωμές 3,8 δισ., το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα έχουμε το φτηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη και καμία άλλη χώρα δεν έχει ειδικό καθεστώς στον πρωτογενή τομέα και σωστά. Η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα για επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι «ζητήσαμε μια επιτροπή από 20 άτομα και το λογικό, να μην είναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό όσοι ελέγχονται για στο ΟΠΕΚΕΠΕ ή όσοι αναποδογυρίζουν περιπολικά».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία-σίγουρα είναι και το ΚΚΕ-ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τέλος, όσον αφορά τη συνάντηση που θα γίνει στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι «θα είναι με πολλά μπλόκα, αρκετά αντιπροσωπευτική σε σχέση με τις περιοχές. Ενδεχομένως να προστεθούν και άλλοι εκπρόσωποι».

Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στις 15:00 στο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 15:00 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε αυτήν αναμένεται θα παρευρεθούν σχεδόν 20 εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων από τη Θεσσαλονίκη (Πράσινα Φανάρια), τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο κ.ο.κ. που έχουν εκδηλώσει διάθεση συνεννόησης, ενώ δεν θα συμμετέχουν στη συνάντηση οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας΄.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνέλευση των αγροτών, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τους όρους που τέθηκαν από την κυβέρνηση για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετείχε στον διάλογο.

Σύμφωνα με τους αγρότες, δεν έγινε δεκτό το αίτημα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για τη συγκρότηση δύο διακριτών επιτροπών, μίας 25μελούς με αγρότες και μίας 10μελούς με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική και αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των παραγωγικών κλάδων και περιοχών της χώρας.

Κυβερνητικές πηγές: Ναι στο διάλογο με συγκεκριμένα αιτήματα

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, τονίζουν. «Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Συμπληρώνουν ότι παρ' όλ' αυτά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», επισημαίνουν ακόμη οι κυβερνητικές πηγές.

Προσθέτουν ότι η Πολιτεία από την πρώτη στιγμή, τήρησε κάθε υπόσχεση, αφού έλαβε την έγκριση από την ΕΕ και ολοκλήρωσε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δισ. ευρώ, «ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων». Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς - στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας - και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Συμπληρώνουν ότι η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.