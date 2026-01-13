Άγρια κόντρα ανάμεσα σε αγρότες: «Όσοι πάνε στη συνάντηση εκπροσωπούν τον εαυτό τους» - «Λες ηλιθιότητες, παίρνεις γραμμή από τον Περισσό»

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ όσων αγροτών επιθυμούν το διάλογο με τον πρωθυπουργό για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και όσων αρνούνται με προσέλθουν, χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

Την Τρίτη το πρωί, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο αγροτοσυνδικαλιστές που μίλησαν στην ΕΡΤ, προβαίνοτνας σε ανταλλαγή σοβαρών αιχμών και προσωπικών χαρακτηρισμών.

Φιλοξενούμενος στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, που εκπροσωπεί μπλόκα που δεν θα συμμετάσχουν στη μεσημεριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ήρθε σε κόντρα με τον γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, ΧρήστοςΤσιλιά, που εκπροσωπεί τους αγρότες οι οποίοι προσέρχονται στο διάλογο

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας υποστήριξε ότι από την Κυριακή η κυβέρνηση επιχειρεί να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια και ότι οι αγρότες που πάνε στη συνάντηση δεν εκπροσωπούν μπλόκα, παρά μόνο τον εαυτό τους.

«Είμαστε 62 μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ, και δεν μας επηρεάζει τι θα πουν στη συνάντηση. Εμείς θα πάμε όταν υπάρξει πραγματικός διάλογος. Κάποιοι πρόθυμοι πάνε, αλλά εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους, όχι μπλόκα», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, ο κ. Τσιλιάς κατηγόρησε τον Μαρούδα για «ηλιθιότητες» και κομματικές σκοπιμότητες: «Έχουμε ξεφτιλιστεί. Αν ο πρωθυπουργός σε καλεί σε διάλογο και δεν πας, ποιο μήνυμα στέλνεις; Αν ήμασταν σοβαροί, εμείς έπρεπε να πάμε. Στα σόου εμείς δεν συμμετέχουμε. Ωρίμασαν τα πράγματα για διάλογο. Μέχρι πότε θα έχουμε τον κόσμο στον δρόμο; Ποιο πρόβλημα; Εσύ μόνο ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου. Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από τον Περισσό. Ανοησίες, φτάνει πια. Εγώ θα πάω στον διάλογο και θα πάρω μεγάλο και μικρό καλάθι. Αν θες σοβαρή συζήτηση, έλα στον διάλογο. Σόου δεν θα κάνεις».

Η ένταση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα όταν κλήθηκε ο κ. Τσιλιάς να τοποθετηθεί επί των όσων υποστήριξε ο κ. Μαρούδας για τον αριθμό των μπλόκων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση.

«Να απαντώ ποιοι είμαστε σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει δήλωση ΟΣΔΕ» είπε ο κ. Τσίλιας με τον Ρίζο Μαρούδα να απαντά «από βλακεία σε βλακεία τα πας, η πανελλαδική έχει γραμματεία δεν έχει πρόεδρο, τα μπέρδεψες, άλλαξε την κασέτα».

«80 μπλόκα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Να ζητήσεις πρώτα από τον εαυτό σου συγγνώμη, δεν λύνεις προβλήματα, είσαι μόνο ΚΚΕ, πότε έλυσες κάποιο πρόβλημα» συνέχισε ο κ. Τσιλιάς