Στρ. Σιμόπουλος για ταυτοποίηση δραστών Ρουβίκωνα: Καλώ την κυβέρνηση να αυστηριοποιήσει το ποινικό οπλοστάσιο

Με αφορμή την ταυτοποίηση των δραστών της αναρχικής ομάδας «Ρουβίκωνας» για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο την 21η Νοεμβρίου, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «έχω ήδη ζητήσει την ποινική τους δίωξη, όχι για λόγους αντεκδίκησης, αλλά διότι πρέπει να τιμωρούνται κάθε είδους και επιπέδου, ανάλογες «επαναστατικές ενέργειες» που διαταράσσουν είτε τον προσωπικό είτε τον κοινωνικό χώρο οπουδήποτε πολίτη».

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση «να αυστηριοποιήσει το ποινικό οπλοστάσιο ώστε ανάλογες ενέργειες στο μέλλον να μην μένουν ατιμώρητες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Σιμόπουλου:

Ταυτοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία δύο από τους τρεις δράστες της επίθεσης του Ρουβίκωνα στο πολιτικό μου γραφείο, εν ώρα λειτουργίας, με μπογιές και τρικάκια. Σημειώνω ότι ως βουλευτής έχω δεχτεί δύο επιθέσεις στο σπίτι μου (μία με γκαζάκια) και πέντε στο πολιτικό μου γραφείο.

Έχω ήδη ζητήσει την ποινική τους δίωξη, όχι για λόγους αντεκδίκησης, αλλά διότι πρέπει να τιμωρούνται κάθε είδους και επιπέδου, ανάλογες «επαναστατικές ενέργειες» που διαταράσσουν είτε τον προσωπικό είτε τον κοινωνικό χώρο οπουδήποτε πολίτη.

Καλώ επίσης την κυβέρνηση να αυστηριοποιήσει το ποινικό οπλοστάσιο ώστε ανάλογες ενέργειες στο μέλλον να μην μένουν ατιμώρητες. Διότι σήμερα οι δράστες ταυτοποιούνται από την αστυνομία και αθωώνονται στα δικαστήρια.

Τέλος, οφείλω να εκφράσω το σεβασμό και τα συγχαρητήρια μου στην Ελληνική Αστυνομία για την επιτυχημένη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης.