Στ. Παπασταύρου: ΕΕ και ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη σημασία της Ελλάδας στη μάχη για ενεργειακή ανεξαρτησία

Μήνυμα για τις σημαντικές επαφές που είχε κατά τη συμμετοχή του στην ετήσια Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη σημασία της Ελλάδας στη μάχη για την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Instagram, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι συναντήθηκε με την υπουργό Οικονομικών και Κλιματικής Δράσης της Γερμανίας, Katherina Reiche και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen, σημειώνοντας ότι κατά τις συζητήσεις τους προέκυψε ότι «ΕΕ και ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πατρίδα μας στον άνισο αγώνα που δίνει η Ουκρανία, αλλά και στον κοινή μάχη για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ηπείρου μας».

«Πλέον, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην κατεύθυνση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του. Επόμενος σταθμός η Ουάσιγκτον στις 25 Φεβρουαρίου», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Παπασταύρου:

«Στην πρώτη ημέρα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου με την Υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας της Γερμανίας, Katherina Reiche και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarrod Agen.

Ε.Ε. και ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Πατρίδα μας στον άνισο αγώνα που δίνει η Ουκρανία, αλλά και στον κοινή μάχη για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ηπείρου μας.

Η συζήτηση βέβαια επικεντρώθηκε στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ουκρανίας. Κρατώ τα καλά λόγια του Jarrod για την εθνική επιλογή της χώρας μας να αποτελέσει μια εναλλακτική ενεργειακή διαδρομή μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Πλέον, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην κατεύθυνση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του. Επόμενος σταθμός η Ουάσιγκτον στις 25 Φεβρουαρίου.

Ξεχωριστή η παρέμβαση του Ουκρανού πρ. Υφυπουργου Ενέργειας της Ουκρανίας και στελέχους της Naftogaz στη συνδρομή που έχει λάβει από τις χώρες μας. Η πρώτη συμφωνία είναι γεγονός και θέτει τον Κάθετο Διάδρομο σε κίνηση.

Και η ΔΕΗ συνεισφέρει με πολύτιμο εξοπλισμό!».