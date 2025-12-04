«Σπόντα» Τσακαλώτου κατά Τσίπρα: «Μόνο εγώ πρέπει να μείνω»

Μια ιδιαίτερη δηκτική αναφορά κατά του Αλέξη Τσίπρα έκανε την Πέμπτη ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο κ. Τσακαλώτος σημείωσε σκωπτικά:
«Πολιτικό κουίζ
Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:
- Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν
- 2. Εγώ είμαι παλιός
Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω».
Η αντίδραση του πρώην ΥΠΟΙΚ έρχεται στο φόντο της αναταραχής που προκάλεσαν τα λεγόμενα του κ. Τσίπρα την Τετάρτη, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».
Ο Σωκράτης Φάμμελος είπε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο ότι χρειάζεται μια ενωτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδο», συμπληρώνοντας πως «επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».