«Σπόντα» Τσακαλώτου κατά Τσίπρα: «Μόνο εγώ πρέπει να μείνω»
04/12/2025 • 22:52
Μια ιδιαίτερη δηκτική αναφορά κατά του Αλέξη Τσίπρα έκανε την Πέμπτη ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο κ. Τσακαλώτος σημείωσε σκωπτικά:

«Πολιτικό κουίζ

Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:

  1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν
  2. 2. Εγώ είμαι παλιός

Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω».

Η αντίδραση του πρώην ΥΠΟΙΚ έρχεται στο φόντο της αναταραχής που προκάλεσαν τα λεγόμενα του κ. Τσίπρα την Τετάρτη, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο Σωκράτης Φάμμελος είπε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο ότι χρειάζεται μια ενωτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδο», συμπληρώνοντας πως «επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

