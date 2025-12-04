Απάντηση Φάμελλου σε Τσίπρα: Μιλάμε για συνεργασίες χωρίς προσωπικές επιδιώξεις

Έμμεσα απάντησε στις χθεσινές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Τσίπρας έκανε λόγο για «τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις» των στελεχών των προοδευτικών κομμάτων, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία «ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Σωκράτης Φάμελλος, έδωσε με έμμεσο τρόπο, τη δική του απάντηση στον κ. Τσίπρα, λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο ότι χρειάζεται μια ενωτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδο», συμπληρώνοντας πως «επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

Σημειώνεται, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης τοποθετήθηκαν στα θεωρεία, δηλαδή σε απόσταση από την σκηνή και τον κεντρικό ομιλητή, Αλέξη Τσίπρα.