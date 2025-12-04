Τι θα ζητήσουν οι εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας από την Γκίλφοϊλ και το πρόγραμμα Τασούλα στη Θεσσαλονίκη

Με γεμάτη ατζέντα ετοιμάζονται να υποδεχθούν στη Θεσσαλονίκη οι εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είναι προσκεκλημένη το απόγευμα της Παρασκευής στην επετειακή εκδήλωση του ΣΕΒΕ για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου.

Οι βασικές προτεραιότητες που θα της θέσουν υπόψιν είναι δύο και αφορούν την ανάγκη για απευθείας αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και το αίτημα τους να μετριαστούν οι αμερικανικοί δασμοί σε ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα σε όσα σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr.