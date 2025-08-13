Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών - Πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν

Η Σοφία Βούλτεψη πήρε θέση για τις μεγάλες φωτιές που καίνε εδώ και ώρες στην Ελλάδα λέγοντας ότι πιστεύει πως πρέπει να δοθεί μάχη για να αυξηθούν οι εθελοντές πυροσβέστες.

«Πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών παρά τους νόμους που κατά καιρούς έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι», σημείωσε μιλώντας στο Mega.



«Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό, μόνο 2.500 είναι μόνιμοι», εξήγησε και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πιστεύω πια όπως είναι η κατάσταση ότι πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε για τη στολή, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν γιατί οι εθελοντές θα βοηθούν. Βλέπουμε όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα».

Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε ότι δεν μπορεί ένα κράτος να στηρίζεται σε εθελοντές, η κ. Βούλτεψη ανταπάντησε δίνοντας ως παράδειγμα την Αμερική.

«Στηρίζεται, στην Αμερική το 75% είναι εθελοντές» κατέληξε.