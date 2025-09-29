Να το μαζέψουν εκεί στη ΝΔ πριν πάρουν τη χώρα στον λαιμό τους

Η ΝΔ είναι ένα κόμμα με ισχυρό brand name και την ίδια ώρα ένας συλλογικός οργανισμός που πάσχει βαρύτατα. Το μακροβιότερο και ισχυρότερο κόμμα ταλανίζεται από βαθιές εσωκομματικές έριδες. Το τελευταίο οχυρό απέναντι στην πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος κινδυνεύει να γίνει χίλια κομμάτια, με τους βαρόνους του κόμματος να φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Γελιούνται αν πιστεύουν ότι αρκεί να ρίξουν τον Μητσοτάκη για να αναλάβουν οι ίδιοι, όταν τορπιλίζουν την ενότητα και αφαιρούν από την ΝΔ το ισχυρότερο πολιτικό της επιχείρημα: Ότι υπήρξε φάρος υπευθυνότητας και έτσι κράτησε όρθια τη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάλλεται αυτήν τη στιγμή από την ολιγαρχία που επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο του πολιτικού συστήματος μέσω της πολυδιάσπασής του. Σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια, στην λογική ότι «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος», είναι η εσωκομματική αντιπολίτευση στον κ. Μητσοτάκη. Πιστεύουν αφελώς ότι η ΝΔ δεν πρόκειται αξιωματικά να ακολουθήσει την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Να μεταβληθεί δηλαδή σε ένα μικρό κόμμα ανάμεσα σε άλλα μικρά κόμματα. Παρόλα αυτά είναι τόσο το μίσος τους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αγνοούν ηθελημένα αυτόν τον κίνδυνο.

Στη ΝΔ δεν υπήρχε περίοδος που έλειψαν οι εσωκομματικές τριβές, με εξαίρεση ίσως την πρώτη τετραετία του κ. Μητσοτάκη. Και σε αυτό συντέλεσε το γεγονός ότι η ΝΔ, όπως και άλλα κόμματα, είναι ένας μηχανισμός ανάληψης της εξουσίας και όχι ένα δημοκρατικό κόμμα που παράγει πολιτικές και ιδεολογία. Και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν φρόντισε επί των ημερών του να εκσυγχρονίσει το ίδιο του το κόμμα. Κι ας γνώριζε ότι το παλαιοκομματικό απολίθωμα θα έβγαζε κάποια στιγμή και πάλι τον κακό του εαυτό.

Είναι απολύτως θεμιτές οι φιλοδοξίες των ανθρώπων. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα είναι αιώνιος πρόεδρος της ΝΔ ούτε και αιώνιος πρωθυπουργός. Ποιος θα ορίσει, όμως, αν τελείωσε ο πολιτικός χρόνος του κ. Μητσοτάκη; Το παιγνίδι της Δημοκρατίας λέει ότι αυτός είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Δεν έχουμε ξαναδεί στον κόσμο να πριονίζεται ο πρωθυπουργός μιας χώρας από στελέχη του ίδιου του κόμματός του, επειδή ο τελευταίος είναι πετυχημένος στη θητεία του και έτσι απομακρύνεται η πιθανότητα να πάρουν οι ίδιοι τα ηνία.

Μιας και μιλάμε όμως για υπευθυνότητα, τι θα πουν αύριο για τη ζημιά που πιθανότατα θα προκαλέσουν; Όχι μόνο στη ΝΔ, αλλά και στη χώρα. Θα μας πείτε, εδώ κάποιοι δεν ένιωσαν την ανάγκη να απολογηθούν για τη χρεοκοπία, σε αυτό θα κολλήσουν;

Η ΝΔ διαθέτει στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να εγγυηθεί την πορεία της χώρας. Αρκεί το δυναμικό αυτό να εγγυηθεί πρώτα απ’ όλα το ίδιο την ενότητα της κεντροδεξιάς. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του θα πρέπει κι αυτός να αγκαλιάσει όλες τις πτέρυγες του κόμματος και να συνομιλήσει με όλους. Και ταυτόχρονα να ανοίξει τον δρόμο για να γίνει η ΝΔ ένα σύγχρονο δημοκρατικό αστικό κόμμα. Όπου τα μέλη του έχουν καθημερινή ευθύνη για την χάραξη της πολιτικής, είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Και δεν βρίσκονται κάθε φορά έναν μήνα πριν τις κάλπες, σαν να πρόκειται για το μάζεμα της ελιάς...

Θανάσης Μαυρίδης

