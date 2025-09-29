Πώς θα ανοίξουν τα κλειστά σπίτια - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Ένα νέο κίνητρο που φιλοδοξεί να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά ενοικίων ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Η ρύθμιση, που αναμένεται να κατατεθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ, προβλέπει τριετή απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων για ιδιοκτήτες που διαθέτουν σπίτια τα οποία παρέμεναν έως τώρα κλειστά ή χρησιμοποιούνταν ως βραχυχρόνιες μισθώσεις, εφόσον ενοικιαστούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών: τρίτεκνους, πολύτεκνους, ζευγάρια αλλά και κρατικούς λειτουργούς.

Μεγαλύτερες κατοικίες στο «τραπέζι»

Μέχρι σήμερα το κίνητρο αφορούσε μόνο ακίνητα έως 120 τ.μ., αποκλείοντας χιλιάδες μεγαλύτερα σπίτια που συχνά παρέμεναν αναξιοποίητα. Με το νέο πλαίσιο, η απαλλαγή θα επεκταθεί και σε μεγαλύτερες κατοικίες, με το όριο να προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Για παράδειγμα, κατοικία 135 τ.μ. θα μπορεί να μισθώνεται αφορολόγητα σε οικογένεια με τρία παιδιά, ενώ για σπίτι 150 τ.μ. το ίδιο θα ισχύει εφόσον ενοικιαστεί σε πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Έτσι το μέτρο δεν στοχεύει μόνο στην κινητοποίηση αδρανών ακινήτων, αλλά και στη στήριξη πολυμελών νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν αυξημένες στεγαστικές ανάγκες.

Το αγκάθι των «κακών» ενοικιαστών

Ένα ακόμη σημείο που επιχειρεί να θεραπεύσει η νέα διάταξη αφορά τις περιπτώσεις όπου οι ενοικιαστές αποχωρούν πρόωρα. Στο προηγούμενο καθεστώς, αν ο μισθωτής εγκατέλειπε το σπίτι πριν συμπληρωθεί η τριετία, ο ιδιοκτήτης έχανε το δικαίωμα απαλλαγής και μάλιστα αναδρομικά. Αυτό οδηγούσε πολλούς ιδιοκτήτες να βγαίνουν χαμένοι, επιβαρυνόμενοι ξαφνικά με φόρους έως και 45% επί των ενοικίων. Με τη νέα ρύθμιση, η φοροαπαλλαγή θα διατηρείται για όσο χρόνο καταβλήθηκε το μίσθωμα, ενώ θα δίνεται «δεύτερη ευκαιρία» στον εκμισθωτή να βρει νέο ενοικιαστή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα – πιθανότατα τριών μηνών. Ωστόσο, ο χρόνος αναζήτησης νέου μισθωτή θα αφαιρείται από την τριετία.

Στήριξη στους δημόσιους λειτουργούς

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τις περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί, όπου συχνά οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί, οι λιμενικοί και οι στρατιωτικοί δυσκολεύονται να βρουν στέγη.

Στο εξής, αν οι ιδιοκτήτες διαθέσουν τα ακίνητά τους σε τέτοιους μισθωτές με μακροχρόνια συμβόλαια, θα εξασφαλίζουν φορολογική απαλλαγή για τρία χρόνια, ακόμη κι αν στο μεταξύ αλλάξουν οι ενοικιαστές λόγω μεταθέσεων. Έτσι, ένα ακίνητο θα μπορεί να καλύπτει διαδοχικά τις στεγαστικές ανάγκες διαφορετικών δημοσίων λειτουργών, χωρίς ο ιδιοκτήτης να χάνει το προνόμιο.

Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την προσφορά κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές, να μειώσει την πίεση στις τιμές των ενοικίων, να ενισχύσει τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και να δώσει λύση στο χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα των δημοσίων υπαλλήλων που μετακινούνται.

Η διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί και να ισχύσει από τον Οκτώβριο, με στόχο οι πρώτες φοροαπαλλαγές να εφαρμοστούν ήδη από το 2026.