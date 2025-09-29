Επενδυτική ευκαιρία ή παγίδα η πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σχεδόν σαράντα ημέρες έχουν περάσει από την επίτευξη του πιο πρόσφατου νέου υψηλού για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και είναι φανερό πως η ορμή του πρώτου μισού του Αυγούστου έχει χαθεί.

Στο κλείσιμο της Παρασκευής, δηλαδή στις 2.031,81 μονάδες, βρίσκεται λίγο περισσότερο από 100 μονάδες πιο χαμηλά από αυτό το υψηλό. Προφανώς δεν πρόκειται για κάτι τραγικό ούτε βέβαια ασυνήθιστο.

Και πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τραγικό όταν στην αρχή του χρόνου βρισκόμαστε κάτω από τις 1.500 μονάδες και όποιος τολμούσε να υποστηρίξει πως στο τέλος του καλοκαιριού θα θεωρούσαμε δεδομένες τις 2.000 μονάδες θα είχε θεωρηθεί (επιεικώς) μάλλον ονειροπόλος.

Και προφανώς η υποχώρηση από τα υψηλά ύστερα από τόσο ισχυρή άνοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι μία πολύ συνηθισμένη εξέλιξη στα χρηματιστηριακά πράγματα.

Πέρα από το φυσιολογικό μίας τέτοιας χρηματιστηριακής ήπια πτωτικής (διορθωτικής όπως λέμε συνήθως) κίνησης, η συμπεριφορά της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έχει επηρεαστεί και από το διεθνές περιβάλλον, τις γεωπολιτικές ανησυχίες, τους προβληματισμούς γύρω από την πορεία των επιτοκίων, τη φημολογία γύρω από πιθανή επιβολή έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων στα τραπεζικά ιδρύματα ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών και από το γεγονός πως στη δική μας αγορά δεν υπάρχουν εταιρείες που να μπορούν να επηρεαστούν θετικά από τη βασική τάση που τραβά ανοδικά την αμερικανική αγορά, δηλαδή την αλματώδη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Απόλυτα φυσιολογικά είναι λοιπόν αυτά που βλέπουμε από τα μέσα Αυγούστου στον Γενικό μας Δείκτη, και ακόμα πιο φυσιολογικά είναι αυτά που βλέπουμε στις επί μέρους μετοχές, καθώς η συμπεριφορά της κάθε μίας από αυτές επηρεάζεται και από τα δικά της νέα, εταιρικά και κλαδικά.

Στον τραπεζικό κλάδο είναι φανερό πως τα καλά εταιρικά αποτελέσματα, η προοπτική συνεχώς αυξανόμενων ανταμοιβών προς τους μετόχους (διανομές μερισμάτων σε μετρητά και αγορές ιδίων μετοχών στο χρηματιστήριο) και η ανώτερη του αναμενόμενου πιστωτική επέκταση, κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον των επενδυτών και αντισταθμίζουν με επιτυχία τις πωλήσεις από επενδυτές που δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της αποκόμισης κερδών.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κλάδο των κατασκευών, καθώς τα αποτελέσματα εξαμήνου του πρώτου μισού του 2025 ήταν εξαιρετικά θετικά για τις τρεις μεγάλες του κλάδου και οι προοπτικές διαγράφονται εξαιρετικά καλές, με αποτέλεσμα την εύκολη απορρόφηση των όποιων πιέσεων στις μετοχές τους από πολύ κερδισμένους επενδυτές.

Τα πολύ καλά αποτελέσματα εξαμήνου έπαιξαν σημαντικό ρόλο και στην καλή πορεία μετοχών όπως η Cenergy Holdings και η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και η μητρική τους Viohalco.

Πέρα από καλά αποτελέσματα, οι επενδυτές εκτιμούν και τα καλά νέα και τις επεκτατικές κινήσεις, όπως η «απόβαση» της Credia Bank στη Μάλτα, μία κίνηση που αιφνιδίασε θετικά την αγορά και έδωσε ώθηση στη μετοχή.

Επιμένοντας λίγο στην άποψή μας πως το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει στην πραγματικότητα ατονήσει, στεκόμαστε λίγο στην υποδοχή που επιφύλαξαν οι επενδυτές στην πολύ μεγάλη ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία άντλησε 500 εκατομμύρια ευρώ από το επενδυτικό για το επταετούς διάρκειας ομόλογό της. Κάτι ανάλογο φαίνεται πως ίσως γίνει το επόμενο δεκαήμερο με την αναμενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ιντραλότ,

καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Τύπου η ανταπόκριση των διεθνών θεσμικών επενδυτών είναι πολύ ενθαρρυντική. Μιλώντας πάλι για επενδυτικό ενδιαφέρον, εντυπωσιακή ήταν η ευκολία με την οποία απορροφήθηκε η πώληση του 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Aktor, το οποίο διέθεσε η Intracom Holdings και αγοράστηκε από υφιστάμενο μέτοχο του ομίλου.

Τα νέα όμως δεν ήταν το ίδιο καλά για όλες τις εισηγμένες εταιρείες και οι επενδυτές έδειξαν σε ορισμένες περιπτώσεις την ανησυχία, τον προβληματισμό ή/και τη δυσαρέσκειά τους.

Ο αιφνιδιασμός που προκάλεσε η ανακοίνωση σημαντικών έκτακτων ζημιών από τη Metlen Holdings αποτυπώθηκε τελικά και στη μετοχή της εταιρείας, η οποία στην ουσία έχασε το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου που είχε προηγηθεί της εισαγωγής της στον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη του Λονδίνου.

Αρνητικά αντέδρασαν και οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ στην, πολύ πρόσφατη, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, καθώς η κερδοφορία ήταν χαμηλότερη της αναμενόμενης. Η ενόχληση των επενδυτών φάνηκε και στην περίπτωση της Jumbo, καθώς τα περιθώρια κέρδους ήταν κατώτερα των εκτιμήσεων.

Τι κάνουν λοιπόν οι επενδυτές μέσα σε αυτό το χρηματιστηριακό περιβάλλον, όπου η αγορά γενικά ξεκουράζεται παρακολουθώντας και το τι γίνεται διεθνώς και τα νέα των επιχειρήσεων δεν είναι το ίδιο θετικά για κάθε επιχείρηση;

Όπως ξέρουμε από την πείρα μας, ο κάθε ένας κινείται – ή δεν κινείται – ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του και το επενδυτικό του προφίλ.

Για κάποιους λοιπόν, η τωρινή χρηματιστηριακή συγκυρία αποτελεί μία καλή ευκαιρία αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, ανάλογα και με τις εξελίξεις κάθε εταιρείας και κάθε κλάδου. Για κάποιους άλλους όμως, οι οποίοι ανυπομονούν για την επόμενη ισχυρή ανοδική κίνηση της αγοράς, μία τέτοια συγκυρία αποτελεί παγίδα.

Αποτελεί παγίδα γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου εύκολο για μία μετοχή, όσο καλά νέα και να έχει, να κάνει μεγάλα ανοδικά «σερί», και όποιος τοποθετηθεί σε μία μετοχή περιμένοντας κάτι τέτοιο σύντομα απογοητεύεται και είναι πολύ πιθανόν τελικά να αποχωρήσει από τη μετοχή ζημιωμένος.

Το ότι η μετοχή μπορεί να δώσει αργότερα μεγάλες αποδόσεις μάλλον δεν πρόκειται να βοηθήσει και πολύ τον ζημιωμένο επενδυτή. Σε τέτοιες περιόδους, η βιασύνη δεν αποτελεί καλό επενδυτικό σύμβουλο, παρά μόνο αν πρόκειται περί αντίδρασης σε κάτι αρνητικό.

Όσοι δεν βιάζονται όμως, έχουν αυτή την περίοδο να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους στις εταιρικές και κλαδικές εξελίξεις, να ενισχύσουν ίσως τις επενδυτικές τους θέσεις στις επιχειρήσεις που έχουν ικανοποιήσει με τα νέα τους και να μειώσουν αυτές σε περιπτώσεις που τα εταιρικά νέα έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για τις μελλοντικές επιδόσεις κάποιων άλλων εταιρειών.

Επιστρέφοντας στον σημερινό μας τίτλο, το αν η μικρή πτώση της αγοράς και η δυσκολία της να κινηθεί άμεσα ανοδικά θα αποδειχθεί ευεργετική ή καταστροφική για κάποιον επενδυτή εξαρτάται κυρίως από τον ίδιο.

Εκτιμώντας, από τη δική μας μεριά, πως οι επιδόσεις και οι προοπτικές των εισηγμένων επιχειρήσεων, καθώς και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, εξακολουθούν να παραπέμπουν σε περαιτέρω αξιόλογη άνοδο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, ύστερα βέβαια από τις απαραίτητες ανάσες και με την προϋπόθεση πως το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα δεν θα δοκιμαστεί και πάλι από κάποιο επεισόδιο σαν το δασμολογικό του περασμένου Απριλίου.