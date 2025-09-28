Times of Israel

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδίου 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε ο Νετανιάχου στο δίκτυο, όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του προέδρου Τραμπ, στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή», συνέχισε.

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να απαλλαγούμε από την εξουσία της Χαμάς και να αφοπλιστεί, να αποστρατικοποιηθεί η Γάζα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς και για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Τραμπ: Υπάρχει πραγματική ευκαιρία για κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχει «πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή», χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωσή του ότι ήταν κοντά στο να κλείσει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά ποτέ. Θα το πετύχουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου τη Δευτέρα - Στο επίκεντρο η πρόταση 21 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα

Η ανάρτηση του Αμερικανού πρόεδρου έρχεται λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, όπου αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση των 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς, την παράδοση της οποίας αξιώνει το Ισραήλ, ανέφερε σήμερα πως δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαπραγματευτές, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα» μοιάζει πιθανή.

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως δυνάμεις του επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στην πόλη και πως πέντε τρομοκράτες που εκτόξευσαν ένα αντιαρματικό πύραυλο εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων σκοτώθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν πως ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμβαθύνει τις επιδρομές τους στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης της Γάζας.

Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων τρομοκράτες και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.