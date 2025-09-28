Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχει «πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή», χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωσή του ότι ήταν κοντά στο να κλείσει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά ποτέ. Θα το πετύχουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου τη Δευτέρα - Στο επίκεντρο η πρόταση 21 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα

Η ανάρτηση του Αμερικανού πρόεδρου έρχεται λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, όπου αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση των 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς, την παράδοση της οποίας αξιώνει το Ισραήλ, ανέφερε σήμερα πως δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαπραγματευτές, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα» μοιάζει πιθανή.

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως δυνάμεις του επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στην πόλη και πως πέντε τρομοκράτες που εκτόξευσαν ένα αντιαρματικό πύραυλο εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων σκοτώθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν πως ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμβαθύνει τις επιδρομές τους στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης της Γάζας.

Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων τρομοκράτες και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Times of Israel: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρουν σε αποκλειστικό δημοσίευμα τους οι Times of Israel, η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα περιλαμβάνει ένα αναλυτικό σχέδιο 21 σημείων, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ειρήνης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε στην κατοχή του ισραηλινού ΜΜΕ, οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα και προτείνουν ένα μονοπάτι προς πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και περιλαμβάνει βασικές ρήτρες, όπως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Σύμφωνα με τα 21 σημεία, η Γάζα θα γίνει αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, ενώ η ανασυγκρότηση θα υπηρετεί τους κατοίκους της. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την αποδοχή της πρότασης, με επιστροφή όλων των ομήρων εντός 48 ωρών.

Ακολουθεί απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και παροχή αμνηστίας ή ασφαλούς διέλευσης για μέλη της Χαμάς. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα εισρεύσει χωρίς παρεμβάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών.

Η προσωρινή κυβέρνηση τεχνοκρατών θα διοικεί τη Γάζα, υπό διεθνή εποπτεία για τη χρηματοδότηση και ανασυγκρότηση, ενώ θα εκπονηθεί ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο και θα δημιουργηθεί οικονομική ζώνη για επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Οι κάτοικοι θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν και θα διασφαλιστεί η δυνατότητα επιστροφής για όσους φύγουν. Η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη διακυβέρνηση και θα διακοπεί η στρατιωτική υποδομή της, με εγγυήσεις ασφάλειας από περιφερειακούς εταίρους και διεθνή δύναμη σταθεροποίησης υπό τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τη Γάζα και οι Αμυντικές του Δυνάμεις θα αποχωρήσουν σταδιακά, ενώ οι περιοχές απαλλαγμένες από τρομοκρατία θα ελεγχθούν ακόμη και χωρίς συμφωνία της Χαμάς.

Η Διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τον ρόλο της Ντόχα και δεν θα υπάρξουν επιθέσεις στο Κατάρ. Θα εφαρμοστεί διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης μέσω διαθρησκευτικού διαλόγου.

Με την πρόοδο της ανάπλασης και των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, θα ανοίξει η πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Τέλος, οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο Ισραήλ - Παλαιστινίων για έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.

Το σχέδιο, που συντάχθηκε κυρίως από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, αποτελεί σημαντική παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα και αναμένεται να υποβληθεί σε βελτιώσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ η εφαρμογή του θα απαιτήσει περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.