Η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα περιλαμβάνει ένα αναλυτικό σχέδιο 21 σημείων, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ειρήνης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, αναφέρουν σε αποκλειστικό δημοσίευμά τους οι Times of Israel.

Σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε στην κατοχή του ισραηλινού ΜΜΕ, οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα και προτείνουν ένα μονοπάτι προς πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και περιλαμβάνει βασικές ρήτρες, όπως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Σύμφωνα με τα 21 σημεία, η Γάζα θα γίνει αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, ενώ η ανασυγκρότηση θα υπηρετεί τους κατοίκους της. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την αποδοχή της πρότασης, με επιστροφή όλων των ομήρων εντός 48 ωρών.

Ακολουθεί απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και παροχή αμνηστίας ή ασφαλούς διέλευσης για μέλη της Χαμάς. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα εισρεύσει χωρίς παρεμβάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών.

Η προσωρινή κυβέρνηση τεχνοκρατών θα διοικεί τη Γάζα, υπό διεθνή εποπτεία για τη χρηματοδότηση και ανασυγκρότηση, ενώ θα εκπονηθεί ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο και θα δημιουργηθεί οικονομική ζώνη για επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Οι κάτοικοι θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν και θα διασφαλιστεί η δυνατότητα επιστροφής για όσους φύγουν. Η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη διακυβέρνηση και θα διακοπεί η στρατιωτική υποδομή της, με εγγυήσεις ασφάλειας από περιφερειακούς εταίρους και διεθνή δύναμη σταθεροποίησης υπό τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τη Γάζα και οι Αμυντικές του Δυνάμεις θα αποχωρήσουν σταδιακά, ενώ οι περιοχές απαλλαγμένες από τρομοκρατία θα ελεγχθούν ακόμη και χωρίς συμφωνία της Χαμάς.

Η Διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τον ρόλο της Ντόχα και δεν θα υπάρξουν επιθέσεις στο Κατάρ. Θα εφαρμοστεί διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης μέσω διαθρησκευτικού διαλόγου.

Με την πρόοδο της ανάπλασης και των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, θα ανοίξει η πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Τέλος, οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο Ισραήλ - Παλαιστινίων για έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.

Το σχέδιο, που συντάχθηκε κυρίως από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, αποτελεί σημαντική παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα και αναμένεται να υποβληθεί σε βελτιώσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ η εφαρμογή του θα απαιτήσει περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Τραμπ: Βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της 80ης συνόδου του ΟΗΕ που είναι σε εξέλιξη, οι ΗΠΑ παρουσίασαν το σχέδιο ειρήνης 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η πρόταση διανεμήθηκε την Τρίτη σε αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ, ο οποίος παραμένει ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή, δήλωσε ότι μίλησε την Πέμπτη με εκπροσώπους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ επίκειται και κατ΄ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών την ερχόμενη Τρίτη.

Axios: Το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου - «Ναι» από τους Άραβες ηγέτες

Σε πρόσφατο δημοσίευμά του το Axios ανέφερε σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τους ηγέτες των αραβικών κρατών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο Τραμπ παρουσίασε μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες το «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς, αποσπώντας θετικές αντιδράσεις από τους παρευρισκομένους.

Οι αμερικανικές προτάσεις ήταν «παραλλαγές ιδεών που συζητούνται τους τελευταίους έξι μήνες» και «επικαιροποιήσεις ιδεών που είχαν αναπτύξει ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ», σημείωσε το Axios.

Τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα κυριότερα σημεία της πρότασης «21 σημείων» του Ντόναλντ Τραμπ, είναι τα εξής:

Η απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων.

Μόνιμη εκεχειρία.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τους ηγέτες των αραβικών κρατών

Οι ηγέτες και αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, ενθάρρυναν το σχέδιό του, ωστόσο έθεσαν ορισμένες προϋποθέσεις για να υποστηρίξουν το σχέδιό του.

Αυτές είναι:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα χτίσει εποικισμούς στη Γάζα.

Το Ισραήλ θα σταματήσει να αμφισβητεί το status quo στο Τζαμί Αλ-Άκσα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ κατέστησε σαφές στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την πρωτοβουλία του Τραμπ.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή συνολικά. Θεωρώ τις προτάσεις που παρουσίασε ως θεμέλιο για την οικοδόμηση της ειρήνης» δήλωσε.

Άραβες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συνάντηση ήταν «πολύ καλή» και ότι ο Τραμπ είναι «απολύτως δεσμευμένος» στον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση του σχεδίου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ώστε να εξασφαλιστεί η υποστήριξή του.