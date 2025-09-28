Jerusalem Post

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς έκανε σήμερα γνωστό πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ ανέφεραν πως ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές για 24 ώρες, αρχής γενομένης στις 18.00, σε τμήμα της πόλης της Γάζας προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους ομήρους από τον κίνδυνο.

BREAKING: Hamas announces that contact with hostages Omri Miran and Matan Angrest has been lost.



Με την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας να είναι σε εξέλιξη, οι οικογένειες των ομήρων φοβούνται πιο πολύ από ποτέ για τις ζωές των συγγενών τους.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Κάποιοι από αυτούς κρατούνται στην Πόλη της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, η στρατιωτική πτέρυγα των τρομοκρατών είχε δηλώσει – σύμφωνα με το CNN – ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την τύχη των ομήρων στη Γάζα, όσο συνεχίζεται η ισραηλινή εκστρατεία εναντίον της.

Ποιοι είναι οι Όμρι Μιράν και Ματάν Άνγκρεστ;

Ο Όμρι Μιράν απήχθη από το σπίτι του στο Κιμπούτς Ναχάλ Οζ μπροστά στην οικογένειά του στις 7 Οκτωβρίου. Η οικογένεια Μιράν έδωσε άδεια για τη δημοσίευση ενός βίντεο προπαγάνδας της Χαμάς τον Απρίλιο, στο οποίο εμφανίζεται ο Όμρι.

«Δεν έχω νιώσει χαρά εδώ και ενάμιση χρόνο», δήλωσε.

Ο Ματάν Άνγκρεστ είναι Ισραηλινός στρατιώτης που απήχθη κοντά στα σύνορα με τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου. Η οικογένειά του έχει αναφέρει ότι είναι σοβαρά τραυματισμένος και υπέστη βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.