Φιντάν: Οι ΗΠΑ μπλόκαραν την εξαγωγή κινητήρων για την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους Kaan

Στο θέμα των κινητήρων του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς KAAN, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αδειοδότησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει «παγώσει», αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει σε εκκρεμότητα στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς όπως είπε «οι άδειες έχουν μπλοκάρει», γεγονός που θέτει σοβαρό πρόβλημα στην υλοποίηση του κορυφαίου αμυντικού προγράμματος της Άγκυρας.

Όπως ανέφερε, η έγκριση των αδειών από την Ουάσινγκτον είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος: «Οι άδειες πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN».

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

«Ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των κυρώσεων CAATSA, τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2019. Το θέμα των CAATSA είναι για εμάς πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων», συμπλήρωσε.

Με τη δήλωση αυτή επιβεβαίωσε τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι αμερικανικές θεσμικές διαδικασίες, κυρίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας.

Η Άγκυρα έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο στο πρόγραμμα KAAN, το οποίο θεωρεί θεμελιώδες για την ενίσχυση της αμυντικής της αυτονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από ξένες προμήθειες.

Ωστόσο, η εκκρεμότητα με την αδειοδότηση των κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, θέτει σοβαρά εμπόδια στον προγραμματισμό και καθυστερεί την παραγωγική διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες, ο Χακάν Φιντάν προσπάθησε να εκπέμψει μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τον στρατηγικό της στόχο.

Επίσης, ο Φιντάν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική εταιρεία κατασκευής drones να ανοίξει μονάδα σε αμερικανικό έδαφος.