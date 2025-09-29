Tα πονταρίσματα των επενδυτών για μείωση επιτοκίων και πορεία της Wall Street

Σε λεπτή ισορροπία η Wall Street περιμένει τα φρέσκα στοιχεία από την αγορά εργασίας την επόμενη εβδομάδα. Το ιδανικότερο θα είναι να δείξουν ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ συνεχίζει να χάνει δυναμική, κάτι που θα στηρίξει την προοπτική πρόσθετων μειώσεων επιτοκίων, εφόσον βέβαια δεν προκαλέσουν νέους φόβους για ύφεση.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά μετά από ένα αδιάκοπο ράλι που έχει οδηγήσει τον S&P500 στην καλύτερη επίδοση τριμήνου από το 2020.

Είναι φυσικό να υπάρχουν ανησυχίες ότι η άνοδος της αγοράς καθιστά τις μετοχές ευάλωτες στις όποιες απογοητεύσεις. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να κατεβάσει ρολά η κυβέρνηση των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα και να μην ανακοινωθούν τα στοιχεία την Παρασκευή, όπως είναι προγραμματισμένο.

Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση οικονομολόγων από το Reuters, αναμένεται αύξηση θέσεων απασχόλησης της τάξης των 39.000 τον Σεπτέμβριο μετά από αύξηση 22.000 τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται σταθερό στο 4,3%.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα παρεμβατικά επιτόκια για πρώτη φορά φέτος νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από ενδείξεις αδυναμίας στην αγορά εργασίας.

Η αγορά βλέπει τη Fed να ετοιμάζεται για δεύτερη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής προς το τέλος Οκτωβρίου και πιθανώς για άλλη μια στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 τον Δεκέμβριο.

Είναι οι προσδοκίες αυτές για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση και πρόσθετες μειώσεις το 2026 που τροφοδότησαν το τελευταίο σκέλος της κούρσας του S&P500 που σημείωσε 25 ιστορικά υψηλά το τελευταίο τρίμηνο.

Ωστόσο, με τον πληθωρισμό να επιμένει, οι επενδυτές είναι ανήσυχοι μήπως μια δυνατή εικόνα από την αγορά εργασίας φρενάρει τις επιτοκιακές μειώσεις της Fed.

H νομισματική αρχή των ΗΠΑ αύξανε το κόστος χρήματος από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι τον Ιούλιο του 2023 στην προσπάθεια της να ελέγξει τον πληθωρισμό.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι τα ρίσκα όσον αφορά τον πληθωρισμό σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι ανοδικά.

Πριν από τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων από την αγορά εργασίας την επόμενη εβδομάδα υπάρχει η προθεσμία για μια συμφωνία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ώστε να αποφευχθεί μια μερική αναστολή λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να εντείνει το στρες στις αγορές. Ένας λόγος ανησυχίας δεν παύει να είναι τα υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων των μετοχών. Ο δείκτης αναφοράς S&P500 καταγράφει τρίτη συνεχή χρονιά διψήφιων αποδόσεων.

Σύμφωνα με την Datastream, ο πολλαπλασιαστής κερδών (P/E) του S&P500 βρίσκεται στις 22,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του επόμενου 12μήνου, μια αποτίμηση που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας και πάνω από το μέσο Ρ/E της τελευταίας δεκαετίας που ήταν γύρω στις 18,7 φορές.

Με τις αποτιμήσεις σε τόσο υψηλά επίπεδα το ανοσοποιητικό σύστημα της χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί να φανεί αδύναμο στα όποια ρίσκα εμφανιστούν στον ορίζοντα.