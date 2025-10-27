Α. Σδούκου: Μηδενική ανοχή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Πυρά» κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η κυβέρνηση επιδεικνύει μηδενική ανοχή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Μηδενική ανοχή σε όποιον επιτήδειο έκλεψε με τον τρόπο που έκλεψε. Η βούληση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη – η έρευνα θα συνεχιστεί από την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και τη Δικαιοσύνη, ώστε όλοι όσοι παρεισέφρησαν σε αυτό το σύστημα διαφθοράς να υποστούν τις συνέπειες» ανέφερε η κ. Σδούκου.

Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου για να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των πραγματικών δικαιούχων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Η κυβέρνηση θα κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση. Οι πληρωμές συνεχίζονται και υπάρχει συνεννόηση με τις Βρυξέλλες για την κατάθεση σχεδίου δράσης έως τις 4 Νοεμβρίου, ώστε να διασφαλιστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι».

Όπως πρόσθεσε, η κ. Σδούκου, στόχος είναι να επιστραφούν τα παράνομα ποσά μέσω δεσμεύσεων περιουσιών: «Υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις περιουσιών. Όσοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα θα επιστρέψουν τα χρήματα, γιατί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών δεν μπορεί να προσβάλλεται».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για τις αδυναμίες του παρελθόντος και δρομολογεί τη μετάβαση «από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» για ένα νέο, διαφανές σύστημα πληρωμών: «Όταν εντοπίζεις ένα λάθος, πρέπει να βάζεις διαχωριστική γραμμή και να λες “δεν θα επαναληφθεί”. Με το νέο σύστημα διασταυρώσεων, όσα συνέβησαν δεν θα ξανασυμβούν».

Εστιάζοντας στη μεγάλη εικόνα, η κ. Σδούκου τόνισε ότι πέρα από τη διαλεύκανση της υπόθεσης, προτεραιότητα αποτελεί μια υγιής αγροτική πολιτική: «Το ζητούμενο είναι πώς θα κρατήσουμε τους αγρότες στη δραστηριότητα, πώς θα στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους που κοπιάζουν καθημερινά. Αυτή είναι η ουσία».

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αυριανή εθνική επέτειο και το ενδεχόμενο εντάσεων, υπογράμμισε: «Δεν ανησυχούμε. Όποιος επιχειρήσει να προκαλέσει σε μια μέρα που ενώνει όλο τον Ελληνισμό, προσβάλλει τη μνήμη της ηρωικής αντίστασης του ’40».

Ενώ πρόσθεσε πως: «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Υπάρχει πλέον πλαίσιο για την προστασία του μνημείου και δεν υπάρχει καμία απαγόρευση διαμαρτυρίας σε άλλους χώρους γύρω από αυτό».

Άσκησε δε κριτική σε πολιτικές δυνάμεις κατονομάζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «επιδιώκει να συντηρήσει τον διχασμό» προσθέτοντας πως: «Το σόου με σκούπα και φαράσι πάνω στο μνημείο προσβάλλει τη μνήμη των παιδιών και όχι το αντίθετο».

«Ο κόσμος έχει ανάγκη από έργα και όχι από θόρυβο και φωνασκίες».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι «να δίνει καθημερινά θετικές ειδήσεις στους πολίτες», αναφέροντας ως παράδειγμα το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», που έχουν αξιοποιήσει ήδη τέσσερα εκατομμύρια πολίτες.