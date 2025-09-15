Σδούκου για εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι

Για τις δημοσκοπήσεις, τις μετεκλογικές συνεργασίες, τον χρόνο των εκλογών, καθώς και για τις εξαγγελίες και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου σε δύο διαδοχικές τηλεοπτικές εμφανίσεις της τη Δευτέρα στο Action 24 και την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, για τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι «είναι πολύ πρώιμο να συζητάμε για νούμερα και σενάρια σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο» και υπογράμμισε πως «το ζητούμενο είναι να πατήσουμε γκάζι στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα».

«Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία και αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες στο τέλος της τετραετίας με βάση τις πράξεις μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «στις τελευταίες μετρήσεις καταγράφεται άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και θετική αντιμετώπιση των μέτρων που εξαγγείλαμε από σημαντικό αριθμό πολιτών και πέρα από το δικό μας εκλογικό κοινό».

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απάντησε καθαρά ότι πιστεύουμε στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η Ελλάδα δεν έχει την κουλτούρα συνεργασιών τύπου Ολλανδίας ή Βελγίου, όπου και εκεί στην πρώτη η κυβέρνηση κατέρρευσε, ενώ στην δεύτερη χρειάστηκαν 8 μήνες για να σχηματιστεί. Η Νέα Δημοκρατία προσβλέπει στην αυτοδυναμία, γιατί αυτό είναι το μοντέλο διακυβέρνησης που προσφέρει σταθερότητα».

Αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών υπενθύμισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φημίζεται για τη θεσμικότητά του, ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά, στην ώρα τους».

Χαρακτήρισε «πακέτο οικονομικού χαϊδέματος αυτιών» τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του και σχολίασε: «Αν οι εξαγγελίες του ήταν παροιμία, θα ήταν "όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι". Μόνο που φοβάμαι πως, αν εφαρμοστούν με τον τρόπο που τα λέει, θα μας πάρουν και το καλάθι».

Ειδικά για τον 13ο μισθό τόνισε ότι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ως κόστος μετριέται «όχι το καθαρό, δηλαδή μόνο ό,τι έρχεται στην τσέπη, αλλά από το συνολικό δημοσιονομικό του κόστος, το οποίο είναι 1,4 δισ. ευρώ και όχι 700 εκατ. όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε οικονομικές παροχές και κατέληξε… στα 4 δισ. ευρώ, για να τα μοιράσει στους πολίτες. Πρέπει επιτέλους να μας εξηγήσει το ΠΑΣΟΚ, από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα;».

Επιπλέον, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «δημιουργική ασάφεια», επισημαίνοντας ότι «όταν προσθέτεις 13ο μισθό, αυξήσεις συντάξεων, ΕΚΑΣ και άλλα, το πακέτο εκτοξεύεται στα 5,7 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα εκτροχιασμό και κίνδυνο εισόδου σε εποπτεία».

Αντίθετα, για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην ΔΕΘ ανέφερε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε καθαρά, έφερε μέτρα ενίσχυσης των πολιτών ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με βάση τους κανόνες, τα πλεονάσματα και τις δυνατότητες της οικονομίας. Όχι ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά αλήθεια και υπευθυνότητα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε τη συνετή οικονομική πολιτική που φέρνει αποτελέσματα: φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και μόνιμη ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους. Βήμα-βήμα, θα μπορούμε και του χρόνου να δώσουμε περισσότερα στους πολίτες».