Το Σάββατο στη Λάρισα το τρίτο προσυνέδριο της ΝΔ - Το πρόγραμμα και η παρέμβαση του Κυρ. Μητσοτάκη

Στη Λάρισα θα διεξαχθεί το τρίτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς το16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.



Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση, το προσυνέδριο της Λάρισας με θέμα «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα», θα λάβει χώρα αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.



Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, με ώρα έναρξης τις 11:00 και τη συμμετοχή των Βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.



Το προσυνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.



Θα ακολουθήσει ομιλία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.



Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.