Σ. Ζαχαράκη: Το ψηφιακό φροντιστήριο και φέτος δίπλα σε κάθε παιδί γιατί η γνώση δεν έχει περιορισμούς

Στη λειτουργία του ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 22 Σεπτεμβρίου, αναφέρεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως σημειώνει η κυρία Ζαχαράκη «το ψηφιακό φροντιστήριο και φέτος δίπλα σε όλα τα παιδιά, όπου κι αν βρίσκονται για ισότητα στη γνώση και στις ευκαιρίες».



Παράλληλα υπογραμμίζει πως το ψηφιακό φροντιστήριο περιλαμβάνει «δωρεάν ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με 440 ώρες διδασκαλίας κάθε μήνα μαζί με ασκήσεις, επαναληπτικά διαγωνίσματα και τεστ προσομοίωσης. Ένα πρωτοποριακό, καινοτόμο εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που κέρδισε την εμπιστοσύνη των μαθητών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών».

«Πέρυσι αγκάλιασαν το ψηφιακό φροντιστήριο 146.000 παιδιά από την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού. Φέτος συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά με εμπλουτισμένο υλικό και ακόμη μεγαλύτερη στήριξη σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθήματα υποτιτλισμένα και από τον Οκτώβριο και στη νοηματική», προσθέτει.

Καταληκτικά η υπουργός Παιδείας τονίζει ότι «το ψηφιακό φροντιστήριο αποδεικνύει πως η γνώση δεν έχει περιορισμούς. Μαζί χτίζουμε το αύριο της εκπαίδευσης, ανοιχτό δίκαιο και προσβάσιμο σε κάθε παιδί».