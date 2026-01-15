Σ. Ζαχαράκη: Διευρύνουμε και εμβαθύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου στην παιδεία

Τη στρατηγική σημασία του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου στον Τομέα της Παιδείας για τα έτη 2023–2027 - το οποίο ψηφίστηκε με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου - ανέδειξε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη κατά την ομιλία της στη Βουλή.

«Οι τομείς που αγγίζουμε είναι κομβικοί, για την κοινή ταυτότητα, την παιδεία για τη γλώσσα και τον πολιτισμό για την ιστορία και αυτό το πρόγραμμα της συνεργασίας 2023 - 2027 έρχεται να επικαιροποιήσει πλήρως και να συμπληρώσει το μνημόνιο του 1993. Απαντάμε στις προκλήσεις και απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου, της ψηφιακής μετάβασης της διεθνοποίησης της γνώσης και για αυτό σωστά έρχεται προς κύρωση νομοθετικά από τη βουλή» σημείωσε η υπουργός καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υπερψηφίσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, η Σοφία Ζαχαράκη, στη φιλοσοφία του «μαζί», η οποία αποτυπώθηκε και στην επίσημη επίσκεψή της στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο και στη συνεργασία με την υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνά Μιχαηλίδου με πρακτικές πρωτοβουλίες, όπως η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, η συνεργασία στα αναλυτικά προγράμματα, οι κοινές προσεγγίσεις σε ζητήματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα, καθώς και η ενίσχυση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η κοινή βούληση για την περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής γλώσσας, της Ιστορίας της Κύπρου και της συνεργασίας σε θέματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Μεγάλο κεφάλαιο στη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί η πρόληψη της σχολικής βίας και παραβατικότητας, ως σύνθετου κοινωνικού φαινομένου που απαιτεί διακρατική συνεργασία ενώ η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη διοργάνωση κοινού συνεδρίου για θέματα εκπαίδευσης εντός του 2026 στην Αθήνα.

Η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Erasmus+, μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Κύπρου και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδος, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση περισσότερων κοινών δράσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ισχυρό συμβολισμό απέδωσε και στην απόφαση να τιμηθούν για πρώτη φορά στα ελληνικά σχολεία, την 1η Απριλίου, τα 70 χρόνια από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ως πράξη εκπαιδευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής σύνδεσης με την Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στην ίδρυση Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, η οποία σηματοδοτεί νέο στάδιο στην ακαδημαϊκή συνεργασία υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Παράλληλα σημείωσε «Φέτος ήταν η χρονιά που ένα μη κρατικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο της Κύπρου ξεκίνησε στην Ελλάδα και υπάρχει ενδιαφέρον και για δεύτερο».

Η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα Συνεργασίας ενισχύει τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς, σε Ελλάδα και Κύπρο δυναμώνει τα πανεπιστήμια και αναβαθμίζει την εκπαίδευση ως εργαλείο συνεργασίας, συνοχής και ανάπτυξης.

Με την ευκαιρία της κύρωσης της συμφωνίας η υπουργός Παιδείας, υπογράμμισε ότι ο εθνικός διάλογος που θα ανοίξει θα θέσει τους πάντες προ των ευθυνών τους και ως προς την ειλικρινή συμμετοχή αλλά και το περιεχόμενο των προτάσεων για το σχολείο από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο και το εθνικό απολυτήριο.