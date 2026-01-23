Σ. Βούλτεψη: Μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία έχει καταπέσει πλήρως η θεωρία του μπαζώματος

«Βλέπω τώρα να καταρρίπτονται πάρα πολλά σενάρια, μύθοι που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα» επισήμανε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, αναφερόμενη στη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, σε συνέντευξή της.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι: «Η Ισπανία πράγματι διαθέτει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη και τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Τα τρένα είναι καινούργια, κορυφαία μοντέλα, οι γραμμές ανακαινισμένες και έχει μια σειρά από συστήματα, δεν έχει απλώς τη διοίκηση, δηλαδή το σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης των τρένων σε περίπτωση κινδύνου, αλλά έχει και μία σειρά άλλα συστήματα, όπως το σύστημα που αυτόματα μειώνει την ταχύτητα αν ένας μηχανοδηγός την αυξήσει πέραν του ορίου, έχει ένα άλλο σύστημα όπου κάθε πρωτοβουλία απόφαση τού μηχανοδηγού καταγράφεται αυτόματα και γι’ αυτό απέκλεισαν να συνέβη κάτι ως προς τους μηχανοδηγούς, το ανθρώπινο λάθος δηλαδή».

«Και έχει και ένα σύστημα ασφαλείας που ανιχνεύει τις διακοπές στις συγκολλήσεις, στις ράγες δηλαδή περνάει ηλεκτρικό ρεύμα και όπου υπάρχει διακοπή ενημερώνεται το σύστημα.

Το λέω γιατί θα πρέπει να σκεφτεί λίγο και η κυρία Κοβέσι τώρα, που έβγαλε απόφαση πριν από τα δικαστήρια. Γιατί, είχαμε μία σύγκρουση σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, σε τμήμα των σιδηροτροχιών που είχε συντηρηθεί και εκσυγχρονιστεί πρόσφατα με 700 εκατομμύρια από το ταμείο ανάκαμψης.

Ήταν ένα τρένο ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, είχε ελεγχθεί τέσσερις μέρες πριν και η ταχύτητα και των δύο τρένων ήταν κάτω του επιτρεπόμενου ορίου.

Απ’ ό, τι φαίνεται, τώρα βλέπουν ότι το βαγόνι 6 που παρέσυρε τα βαγόνια 7 και 8 έχασε ένα από τα φορεία του, που είναι οι τροχοί κάτω από τα βαγόνια και φαίνεται ότι αυτό συνέβη διότι προσέκρουσε σε μία εγκοπή, σε μία ανισορροπία, σε ένα σπάσιμο στη γραμμή από κάτω που τώρα αναζητούν γιατί έγινε αυτό και πώς έγιναν οι εργασίες αυτές» ανέφερε αρχικά η κ. Βούλτεψη.

Αναφερόμενη στη διαχείριση που ακολουθήθηκε μετά τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση στη σιδηροδρομική τραγωδία της Ισπανίας, επισήμανε ότι «έχει καταπέσει πλήρως η θεωρία του μπαζώματος, γιατί η περιοχή αντιμετωπίστηκε, όπως και έπρεπε, ως τόπος δυστυχήματος κι όχι ως τόπος εγκλήματος κατ’ αρχήν διότι προηγείται η διάσωση των ζωντανών και η ανεύρεση των σορών για να γίνουν οι ταυτοποιήσεις», πρόσθεσε.

«Οι εργασίες που έγιναν ήταν, καθαρίστηκε ο χώρος, επιχωματώθηκε, συμπιέστηκε και σταθεροποιήθηκε το έδαφος με βαριά μηχανήματα ώστε να μπορούν να πατήσουν πάνω οι γερανοί, οι οποίοι έπρεπε να φτάσουν στο τραίνο της ιδιωτικής εταιρίας που ανήκει κατά 51% στους ιταλικούς σιδηροδρόμους και να υψώσουν τα βαγόνια που κάποια ήταν άμορφες μάζες για να ανοίξουν το δρόμο προς το 2ο τρένο. Δηλαδή ο ίδιος ο επικεφαλής της επιχείρησης εκεί, είπε ότι οι εργασίες ήταν υλικοτεχνικές και άρχισαν αμέσως και αρχικά επικεντρώθηκαν στον καθαρισμό του εδάφους.

Η επιχείρηση ξεκίνησε αμέσως γιατί υπήρχε πρόβλεψη για βροχή, οπότε δεν ξεκίνησε αμέσως η συλλογή των στοιχείων όπως ακούμε εδώ, αλλά ξεκίνησε η προσπάθεια να σωθούν οι άνθρωποι που είναι το βασικό και τα στοιχεία συλλέχθηκαν που θα χρησιμεύσουν στην έρευνα και τα κομμάτια της ράγας που πράγματι είχε σπάσει συλλέχθηκαν το 48ωρο μετά την 19η Ιανουαρίου, επομένη του δυστυχήματος.

Υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικότερο όσον αφορά στο αφήγημα της συγκάλυψης. Στην Ισπανία, οι αυτονομίες, δηλαδή οι αυτόνομες περιφέρειες, αν συμβεί κάτι στην περιοχή τους έχουν όλη την ευθύνη. Δεν είναι δηλαδή ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης. Μπορούν βέβαια να ζητήσουν βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση ή από γύρω περιφέρειες, όπως και έγινε.

Αυτή την επιχείρηση λοιπόν την ανέλαβε επειδή συνέβη επί του εδάφους της η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Ανδαλουσίας. Η αυτόνομη περιφέρεια της Ανδαλουσίας ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης είναι ο Χουάν Μορένο. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο αντίπαλος του Σάντσεθ και των σοσιαλαριστερών που κυβερνούν την Ισπανία όχι μόνο να προλάβει, δεν θα το ‘θελε να το κάνει, να συνεννοηθεί με την κεντρική κυβέρνηση που είναι σοσιαλιστική, για να κάνει μπάζωμα και να συγκαλυφθεί η σοσιαλαριστερά του Σάντσεθ. Δηλαδή δεν ήταν καν από το ίδιο κόμμα».

Σε σχέση με τα νέα πολιτικά δεδομένα που προέκυψαν μετά την ελληνική σιδηροδρομική τραγωδία, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τώρα την κ. Καρυστιανού, τη δημοφιλία της ενώ βρίσκεται προ των πυλών το κόμμα που ετοιμάζει, ερωτηθείσα η κ. Βούλτεψη αν πιστεύει ότι είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα, ανέφερε τα εξής:

«Εγώ πιστεύω, επειδή ακόμη δεν έχουμε δει πλήρως συνεργάτες, πρόγραμμα, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα πολύ περίεργα και κάποια πρόσωπα πολύ περίεργα. Βλέπω ένα νεφέλωμα εκεί πέρα, στο οποίο προφανώς μπορεί να προστρέξουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο νεφέλωμα μέσα στο δικό τους κεφάλι. Αυτοί είναι ήδη κάπου, στον Βελόπουλο, στη Λατινοπούλου, στη Νίκη. Δηλαδή, είναι αυτός ο χώρος ο οποίος είναι συγκεκριμένος».

Απαντώντας στο κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία υποτιμά την κυρία Καρυστιανού, η κ. Βούλτεψη σημείωσε «τα κόμματα που έχουν σχέση με την κυρία Καρυστιανού, είναι αυτά τα οποία σας είπα. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εύκολο να ξανακερδηθούν. Δηλαδή, είδατε με πόση ευκολία και από τη Νέα Δημοκρατία έφυγε κόσμος και πήγε στον Πάνο Καμμένο που έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια και ότι είμαστε γερμανοτσολιάδες και τέτοια πράγματα. (..)

Εμείς αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε ότι η σταθερότητα σε τέτοιους καιρούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Βουλγαρία παραιτήθηκε και ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος, ο καθένας δικό του κόμμα και πάνε για όγδοες εκλογές. Το Βέλγιο, που του είχαν δώσει διορία στα κόμματα να βρουν λύση για τον προϋπολογισμό για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 26, δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Το ίδιο, βλέπουμε προβλήματα και στην Ολλανδία. Η Γαλλία δεν ψήφισε προϋπολογισμό και τώρα θα τον περάσει με το ειδικό άρθρο 493 που δεν θα συζητηθεί στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Αυστρία και η Σλοβακία έχουν ακροδεξιούς προέδρους στη Βουλή.

Εάν τώρα νομίζουμε εμείς ότι στην περιοχή που βρισκόμαστε και με τους κινδύνους που έχουμε, με το casus belli, δεν κινδυνολογώ, μιλάω για αυτά, για τα οποία μιλούν όλοι και λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές γιατί ο καθένας δεν θα συμφωνεί ή θα γίνεται μία κυβέρνηση έστω και μειοψηφίας και ξαφνικά θα φεύγει, όπως έγινε στην Πορτογαλία ένα κόμμα και θα πέφτει η κυβέρνηση, αν νομίζουν ότι μετά τις προσπάθειες που κάναμε να βγούμε από τα μνημόνια, εγώ δεν λέω ότι είμαστε τέλειοι… (…)

Είναι πολύ σοβαρό. Αυτά έχουν μετρηθεί στο γελοίο δημοψήφισμα του Τσίπρα. Το δημοψήφισμα πήρε το ΟΧΙ που έγινε ναι 61,5%. Άρα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 40% ανθρώπων, οι οποίοι, είναι πρωτοφανές στην ιστορία της Ελλάδας και το είχα πει τότε και του Σαμαρά, ξέρουν τι θέλουν την ίδια στιγμή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι».

Τέλος, μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, είπε χαρακτηριστικά «αυτή η κατάσταση με το ΠΑΣΟΚ είναι ανυπόφορη. Δεν μπορεί να έρχεται το ΠΑΣΟΚ και να μας λέει ότι δεν θέλει την Mercosur όταν ο Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής το 19 που συμφωνήθηκε η Mercosur».