Η επιστροφή Μητσοτάκη στη θετική ατζέντα και η πλώρη για τη Βόρεια Ελλάδα του 2030

Με σαφή στρατηγική επιλογή την επαναφορά της πολιτικής συζήτησης στην ουσία ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρεί μια συντεταγμένη αντεπίθεση θετικής ατζέντας. Με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται, την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όπως αυτή αποτυπώνεται στο εισόδημά τους, αλλά και το θετικό ισοζύγιο μεταξύ των προεκλογικών υποσχέσεων και των μετεκλογικών πράξεων, το Μέγαρο Μαξίμου χαράσσει μια στρατηγική που έχει στην προμετωπίδα το μετρήσιμο έργο και τα χειροπιαστά αποτελέσματα.

