Θ. Καράογλου

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό είναι μια επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα, με προεκτάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το στενό πλαίσιο ενός εξοπλιστικού προγράμματος. Πρόκειται για μια πράξη που αποτυπώνει την επιστροφή της Ελλάδας στον ρόλο που της αναλογεί. Δηλαδή μιας χώρας που η εθνική πυξίδα της δείχνει στο μέλλον, με αυτοπεποίθηση στις αποφάσεις της, από θέση ισχύος στις διεθνείς σχέσεις της και με τη βούληση να εδραιώσει την κυριαρχία της σε μια περιοχή αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, όπως είναι η Ν.Α. Ευρώπη.

