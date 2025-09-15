Σ. Βολουδάκη: Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι υποκινούμενη

Στο μεταναστευτικό ζήτημα, με αφορμή τις τελευταίες αφίξεις στην Κρήτη από τη Λιβύη, αναφέρθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, εκφράζοντας την άποψη ότι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι υποκινούμενη και βγήκε ξανά στην επιφάνεια με αφορμή τη συζήτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και χρησιμοποιείται σαν μέσο πίεσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Βολουδάκη, μιλώντας τη Δευτέρα στην ΕΡΤ, τόνισε χαρακτηριστικά για τους 1.139 μετανάστες που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο φιλοξενίας Αγυιάς: «Μιλάω καθημερινά και με τους λιμενικούς έχω επισκεφθεί τη δομή στην Αγιά, κάθε εβδομάδα βρίσκομαι εκεί, οπότε αντιλαμβάνομαι και ξέρω πολύ καλά και από πρώτο χέρι, όλο αυτό το βάρος που όπως πολύ σωστά είπανε έχουν σηκώσει οι λιμενικοί μας όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.

Η αλήθεια είναι ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας για την αναστολή εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται κρατούμενοι. Θα πρέπει λοιπόν να παραδοθούν στην Ελληνική Αστυνομία και να μεταφερθούν στις κλειστές δομές που είναι για αυτού του είδους τους κρατούμενους στην ενδοχώρα.

Έγιναν κάποιες μετακινήσεις, στην αρχή έγιναν, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, από τις 20 Αυγούστου δηλαδή και μετά, δεν έγιναν κάποιες άλλες μετακινήσεις.

Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, απλώς να γίνει ένας περαιτέρω συντονισμός και να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα και αυτό κράτησε παραπάνω διάστημα από όσο υπολογιζόταν ότι θα κρατήσει.

Υπάρχουν θέσεις για να μετακινηθούν οι άνθρωποι και να λάβουμε υπόψη μας ότι ο αριθμός αυτός ξέφυγε το τελευταίο τριήμερο, Δηλαδή αυτό το μη διαχειρίσιμο έγινε τις τελευταίες τρεις μέρες».

Απαντώντας στο ερώτημα αν ήταν ο καιρός ο βασικός λόγος της μείωσης των μεταναστευτικών ροών τον Αύγουστο, οπότε με τη βελτίωσή του αυξήθηκαν και πάλι, σχολίασε πως: «Έκανε και άλλες μέρες από τον Αύγουστο μέχρι και προχθές».

Πρόσθεσε ότι «έκανε και άλλες μέρες καλό καιρό και δεν είχαμε αφίξεις. Θεωρώ ότι είναι απότοκο μιας γενικότερης γεωπολιτικής συζήτησης. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό, βγήκε ξανά στην επιφάνεια η συζήτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, βγήκαν όλες οι ανακοινώσεις για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης. Θεωρώ ότι όλο αυτό χρησιμοποιείται και σαν μέσο πίεσης».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Έγινε κάποια μείωση των μεταναστευτικών ροών και σίγουρα και τώρα δεν είναι αυτό που γινόταν τον Ιούλιο. Δηλαδή αυτές οι μεγάλες καραβιές με τα 500 άτομα που είχαμε περίπου 10.000 άτομα μέσα σε 10 ημέρες δεν έχει γίνει.

Συνεχίζουμε και εμείς και εντείνουμε όλες τις προσπάθειες. Εννοείται και σε επίπεδο διπλωματικό και οτιδήποτε άλλο.

Δεν είναι ότι έχουμε εγκαταλείψει όλες μας τις προσπάθειες και εμείς. Άρα αυτό είναι μία συνεχιζόμενη θα πω εγώ διαπραγμάτευση και ακόμη και το μέτρο για την αναστολή των αιτήσεων ασύλου, δεν σημαίνει ότι επειδή η τροπολογία ήταν τρίμηνη, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, αν θα παραταθεί η ισχύς του, αλλά σίγουρα είναι κάτι που ανάλογα με το πώς θα πάνε οι ροές, θα το επανεξετάσουμε.

Είναι στον προγραμματισμό και σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι να γίνει μία κλειστή δομή στην Κρήτη και αυτό είναι στον προγραμματισμό. Όμως ξαναλέω ότι τα νούμερα μέχρι στιγμής, μέχρι δηλαδή και την Παρασκευή, ήταν απολύτως διαχειρίσιμα. Και να πω ότι από σήμερα θα αρχίσει και η σταδιακή αποσυμφόρηση.

Δηλαδή βρίσκονται ήδη σκάφη του Λιμενικού στα Χανιά και από σήμερα θα αρχίσει να μεταφέρεται κόσμος.

Δεν θα μείνουν αυτοί εκεί. Είναι κλειστές δομές στην ενδοχώρα, που είναι αυτή ακριβώς που απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως κρατούμενοι.

Καταρχάς να πούμε ότι ο στόχος είναι να γίνει αποσυμφόρηση, η οποία να είναι ολοκληρωτική, δηλαδή να αδειάσει ο χώρος. Αυτό γίνεται, γινόταν μέχρι τώρα και γίνεται πάντοτε στα νησιά. Άρα σταδιακά θα αδειάσει μέχρι να φύγουν όλοι. Αυτό, όπως είπα, θα ξεκινήσει από σήμερα και θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών να γίνει όλη αυτή η αποσυμφόρηση».