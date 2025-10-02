Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο

Με καυστικό τόνο απέναντι σε όσους εξακολουθούν να διακινούν σενάρια περί παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία του δυστυχήματος στα Τέμπη απάντησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Ειδικότερα, αφορμή στάθηκε η πρόσφατη τοποθέτηση της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, η οποία τόνισε πως «αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Προς το παρόν δεν έχουμε κανένα στοιχείο για να ανοίξουμε υπόθεση».

Σχολιάζοντας τη δήλωση αυτή, ο κ. Πλακιάς διερωτήθηκε γιατί κανένας από όσους επί δυόμισι χρόνια υποστηρίζουν το σενάριο του λαθρεμπορίου δεν προσκόμισε στοιχεία στην κ. Κοβέσι. «Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι;» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μιλάει για δούλεμα των συγγενών, αναφερόμενος στα σενάρια περί λαθρεμπορίου στα Τέμπη και προτάσσει την απάντηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

Κοβεσι σήμερα :

( Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει .

Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )

Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .

Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που… pic.twitter.com/fh9aoicwaq — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 2, 2025

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κοβεσι σήμερα :

(Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει.

Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )

Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .

Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβεσι ;

Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη.

Ε ρε δούλεμα που έπεσε . Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».