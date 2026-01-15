Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όσο κι αν η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποφύγει τις όποιες ευθύνες της, η πραγματικότητα έρχεται ως αδιάψευστος μάρτυρας να καταρρίψει το αφήγημα όσων υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πρόσφατο και συγκυριακό χαρακτήρα, καθώς οι ίδιες δομικές παθογένειες, οι ίδιες θεσμικές αδυναμίες και η απουσία ουσιαστικών ελέγχων περιγράφονται ήδη από όσους είχαν θεσμικό ρόλο στο σύστημα εδώ και δεκαετίες».

Αυτό αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες, ο σημερινός μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Τζανέτος Καραμίχας, «ουσιαστικά αποκάλυψε ότι μέχρι το 2006 όλα γίνονταν κατά δήλωση χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς δασικούς χάρτες και χωρίς ψηφιακά εργαλεία, κάτι που πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Μάλιστα, προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, ο μάρτυρες «ανέφερε ότι υπήρχε σύμπραξη μεταποιητών, αγροτών και δημόσιων λειτουργών έτσι ώστε να λαμβάνονται επιδοτήσεις από ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι παθογένειες δεν είναι αποτέλεσμα μιας περιόδου ή μιας κυβέρνησης, αλλά προϊόν ενός συστήματος που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους και με θεσμικά κενά που σήμερα πληρώνονται» επισημαίνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.