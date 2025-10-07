Βουλή - Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι αποκαλύψεις των τελευταίων 24ώρων για την εμπλοκή του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στενού συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίνουν απολύτως απαραίτητη την κλήση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής», τονίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν:

«Η δημόσια ομολογία του νυν αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ κ. Μπουνάκη, ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δημιουργεί νέα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την κατάθεσή του προκειμένου να φωτιστούν πτυχές και «παρακλάδια» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει «σκάνδαλα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό σύστημα ήταν αυτό που εκμεταλλευόταν δημόσια γη για να παίρνει παράνομες επιδοτήσεις ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης σημειώνοντας πως ακόμη και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Χάρης Δούκας ζήτησε τις διαγραφές των στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απλώσει πέπλο συγκάλυψης.

Η αποκάλυψη για την εμπλοκή του κ. Μπουνάκη δεν είναι η μόνη. Είχε προηγηθεί η υπόθεση του κ. Αντωνόπουλου, γραμματέα της Νομαρχιακής σας στο Ηράκλειο, που δήλωνε εκατοντάδες στρέμματα ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα χρήματα.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Νίκος Μπουνάκης – Ιδιοκτήτης εταιρίας συνδεδεμένη με ΚΥΔ Σταύρος Τζεδάκης – Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για το πρωτογενή τομέα Λάμπρος Αντωνόπουλος – πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, συνεργάτης και φίλος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη Μιχάλης Σαρρής – Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνου, πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου Γιάννης Κυριακάκης – λογιστής, συνεργαζόμενος μέχρι πρότινος με ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη, πρώην στέλεχος νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Οσο κι αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αναγνωρίζει τις ευθύνες του, η αλήθεια βγαίνει στο φως εκθέτοντας όσους εμπλέκονται και όσους τους καλύπτουν».