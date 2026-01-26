Πηγές ΝΔ: Εκθέτει Τυχεροπούλου και Σημανδράκο η Χαλικιά - Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

«Πλήρως εκτεθειμένα βρίσκονται, πλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν την Παρασκευή Τυχεροπούλου ως αρχάγγελο της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013 – 2014 (συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη) Δήμητρα Χαλικιά (προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ). Και αυτό γιατί η κυρία Χαλικιά αποκάλυψε το ρόλο που διαδραμάτισε η κυρία Τυχεροπούλου όλα τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «η κυρία Χαλικιά άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κυρίας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: "Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής"».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν: «Αναφερόμενη στην περίοδο θητείας στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ του κ. Σημανδράκου υποστήριξε ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κυρία Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα. Επιπλέον, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γρηγόρη Βάρρα ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.».

Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Κατά τις πηγές της ΝΔ: «Η κυρία Χαλικιά (η οποία υπηρέτησε και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ) προέβη επίσης σε μια καταγγελία που εμπλέκει σε όλο το κύκλωμα υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αλλαγές των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

"Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ (είχαν κοπεί από τον τότε πρόεδρο Δ. Μελά). Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα, ο 1700. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου", κατέληξε».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, αΑξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανάφερε ο κ. Λαζαρίδης η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε η επιτροπή και ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος ή ποια κρύβεται πίσω από αυτόν τον κωδικό».