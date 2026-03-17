ΠΑΣΟΚ: Προτείνει τον Π. Κουκουλόπουλο ως αντικαταστάση του Κωνσταντινόπουλου για αντιπρόεδρο της Βουλής

Τον Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής μετά την διαγραφή και παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Την πρόταση γνωστοποίησε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σχετική ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει ότι ο κ. Κουκουλόπουλος είναι «στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια».

Η εκλογή Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια.