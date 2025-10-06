Π. Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Πέμπτη διάσπαση - Όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις

«Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)», σχολίασε, μεταξύ άλλων, για την παραίτηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του.

Ο κ. Πολάκης στην ανάρτησή του ανέβασε και μία φωτογραφία με ένα ιστιοπλοϊκό που έχει κόκκινα πανιά γράφοντας πως «Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία», ενώ αφήνει αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό αναφέροντας πως «όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη για την παραίτηση ΣΥΡΙΖΑ

1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»

2) Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διασπαση ….)

3) Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!

4) Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.

5) ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις ,οχι στις προθεσεις.