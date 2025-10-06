Π. Παππάς: Καμία τύχη ένα νέο εγχείρημα από τον Α. Τσίπρα – Θα είναι μια τρύπα στο νερό

«Καμία τύχη ένα νέο εγχείρημα από τον Α. Τσίπρα. Θα είναι μια τρύπα στο νερό», ήταν η ατάκα του Πέτρου Παππά, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Παππάς σε δηλώσεις του στο ERTNews 105,8 σημείωσε αρχικά πως «δεν θα έχει καμία τύχη το εγχείρημα το οποίο κυοφορείται. Είναι μια ακόμα διάσπαση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά το εναπομείναν κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την διάσπαση, την οποία στην πραγματικότητα κάνει αυτή τη στιγμή ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι το εγχείρημα το οποίο είχε επιχειρήσει να κάνει το 2019 και το οποίο ήταν τότε ελπιδοφόρο, (δηλαδή να δημιουργήσει μια κεντροαριστερή παράταξη), τότε είχε ελπίδες επιτυχίας, εξού και το ακολουθήσαμε κάποιοι εξ ημών. Θεωρώ όμως, ότι σήμερα θα είναι μια τρύπα στο νερό στην πραγματικότητα (…). Απέτυχε σε αυτό (τότε) το εγχείρημα, που ήταν και πολύ καλύτερες οι συνθήκες και προϋποθέσεις. Γιατί να πετύχει λοιπόν, ένα νέο εγχείρημα, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν συναντά καμία αποδοχή πραγματικά στην ελληνική κοινωνία;“.

Και πρόσθεσε “Εγώ νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό Τσίπρα, το οποίο κυοφορείται, είναι στην πραγματικότητα μια χορηγία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εξού και βλέπουμε ότι τα φιλικά μέσα προς τη Νέα Δημοκρατία το στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις, ακριβώς διότι, προσδοκά ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι θα διασπάσει περαιτέρω τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς και δεν θα αφήσει την πραγματική δημοκρατική παράταξη της χώρας (τη μόνη σοβαρή παράταξη, η οποία μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη Νέα Δημοκρατία), που είναι το ΠΑΣΟΚ, να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρεί ότι θα στερήσει αυτή τη δυνατότητα από το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές-η περαιτέρω διάσπαση στην Κεντροαριστερά-εξού και στηρίζουν τον κ. Τσίπρα με όλες τους τις δυνάμεις (…)”.