Π. Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών εάν συμφωνεί με αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα [«Είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή στο ευρύ κοινό. Τον παρακολουθώ από το 2006, που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, με διαφορά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον Συνασπισμό, που έπαιρνε 3%, και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη, άγνωστος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο, το οποίο το σπατάλησε διότι δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος. Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εάν κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, την πολιτική»] απάντησε πως ο πρώην πρωθυπουργός «κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μια δύσκολη κατάσταση, επένδυσε στο λαϊκισμό και αυτά τα έχει γράψει η ιστορία».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023. «Επιλέγει αντί για αυτοκριτική να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους. Δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ότι η ΝΔ αύξησε τη φτώχεια ενώ η δική του κυβέρνηση τη μείωσε, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι το ποσοστό φτώχειας υπολογίζεται με βάση το διάμεσο εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους 28%. «Το να υπολογίζεις το ποσοστό αυτό χωρίς να λες ότι έχει αλλάξει το διάμεσο εισόδημα, δημιουργείς στρεβλή εικόνα. Ο πρωθυπουργός που θα έσκιζε τα μνημόνια και επέβαλλε 30 φορολογικούς συντελεστές, έφερε την προσωπική διαφορά, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου και όταν έφυγε από την εξουσία 2 στους 3 έπαιρνε κάτω από 1.000 ευρώ, το να λέει ότι μας έκανε πλουσιότερους, καλά κάνει και το λέει. Δεν ξέρω ποιος τον πιστεύει. Κρίθηκε από τους πολίτες. Καλύτερο από το να προσπαθείς να ξαναγράψεις την ιστορία, θεωρώ ότι είναι να κάνεις αυτοκριτική. Ως προς το περιβάλλον που αναφέρονται διάφοροι αναλυτές, να πούμε ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη. Στα χρόνια τα δικά μας με τις μεγαλύτερες εξωγενείς κρίσεις, η Ελλάδα αναπτύσσεται διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχουμε δώσει τέτοιες αυξήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε καλύψει και τις αυξήσεις τιμών», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα για κρυφές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών με την οποία διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Σχετικά με τόσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για τις τιμές λιανικής στην ενέργεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ήταν σαφές αυτό το οποίο είπε. Η χώρα κατάφερε να συγκρατήσει στο μέγιστο δυνατό τόπο πιο χαμηλά τις τιμές λιανικής ενώ είχαμε υψηλές τιμές χονδρικής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα για τη στήριξη πολιτών για αυξημένες τιμές ρεύματος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεδομένο ότι θα στηρίζουμε τον καταναλωτή. Το δεύτερο που κάνει το κράτος είναι να κάνει παρεμβάσεις για αδικαιολόγητες αυξήσεις. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί δεύτερη παρέμβαση».

Σε ό,τι αφορά κενές θέσεις στο ΕΣΥ, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον κανόνα 1+1 για τις προσλήψεις συνολικά για το δημόσιο. «Απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο κανόνας, είναι πως όταν ήρθαμε στην διακυβέρνηση του τόπου οι υπηρετούντες στην υγεία ήταν 77.000 και σήμερα είναι 84.063», συνέχισε, ενώ αναφέρθηκε σε μία σειρά από αυξήσεις και κίνητρα που έχουν δοθεί. «Χρειάζονται και άλλα. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που ανακαινίζουμε νοσοκομεία. Δεν είναι μακέτες αλλά έργα τα οποία παραδίδονται. Και έχουμε πάρει και πρωτοβουλίες για τον ΕΚΑΒ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή κενά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως το ΚΥ στην Αίγινα όπου προκηρύσσονται θέσεις και δεν καλύπτονται. Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε αυτές τις προκηρύξεις. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που οι οργανικές θέσεις ταυτίζονται με τους υπηρετούντες. Έχουμε μειώσει τα κενά. Η υγεία το 2019 ήταν στο χειρότερο σημείο και ήταν μια κατάσταση ντροπιαστική. Σήμερα το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα», συμπλήρωσε ενώ είπε «το αφήγημα του ΕΣΥ υπό κατάρρευση, καταρρέει με κρότο».

Ενόψει της ΔΕΘ και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως είναι δίκαιο να πάρουν και έναν και δύο μισθούς παραπάνω οι άνθρωποι που εργάζονται. «Πάμε στο αν γίνεται. Υπάρχει μία διαφωνία με το ΠΑΣΟΚ, στο πόσο κοστίζει. Το ΠΑΣΟΚ λέει περίπου τα μισά από όσα λέμε εμείς που λέμε ότι είναι 2,7 δισ. άρα ο ένας μισθός 1,3 και 1,4 δισ. ευρώ. Μπορεί να φτάσει το 1,5 δισ. όσο αυξάνονται οι μισθοί αφού έχουμε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή και οι δύο μισθοί κάτι παραπάνω από 2,7 δισ. ευρώ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ; Λέει ότι καθαρά είναι το μισό. Το είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης και ρωτήσαμε τον υπουργό οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Λένε ότι το κόστος ενός μέτρου υπολογίζεται με το μεικτό ποσό. Αυτό λέει η Ευρώπη. Αυτοί λένε κάτι ενάντια στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Λέει ψέματα η Ευρώπη; Λέμε ψέματα εμείς; Να έρθει κάποιος από αυτό το κόμμα να πει ότι το 1,5 δισ. που έχει να δώσει το κράτος να το δώσει μόνο στον 13ο και 14ο μισθό. Καλή η συζήτηση του τι θα δώσεις, πολύ σημαντική πώς θα τα δώσεις. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ότι είναι καλή εξέλιξη που ενώ μειώνεις τους φόρους έχουμε έσοδα;», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Για τον διορισμό πρώην γραμματέα του υπουργείου Παιδείας ως πρύτανη σε ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια, ανέφερε ότι η κριτική που γίνεται είναι εξαιρετικά άδικη και προσβλητική. «Ο κ. Ζώρας είναι καθηγητής ιατρικής, έχει διατελέσει πρύτανης και έρχεται τώρα να αναλάβει τη διοίκηση ενός παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσθέτει κύρος. Όσο ήταν ΓΓ είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης; Όχι, είναι η απάντηση. Κατά το χρόνο που διενεργείτο αυτή η διαδικασία δεν ήταν ΓΓ ούτε είχε και σχετική αρμοδιότητα μέχρι να φύγει. Δεν αμφισβητείται ότι έχει το βιογραφικό για να αναλάβει πρύτανης μη κρατικού πανεπιστημίου. Ποιο είναι το πρόβλημα; Τι υπονοεί ο κ. Παραστρατίδης; Υπονοεί κάτι σκοτεινό ή διαπλοκή... δεν πρέπει να είναι ανακοινώσεις του ποδαριού. Τι θέλει να πει; Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η προπαγάνδα του έπεσε στο κενό. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα κόμματα. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έκανε ιστορικά επιζήμια κωλοτούμπα. Επίκειται η αναθεώρηση του άρθρου 16 και εκεί θα δείξει αν παραμένει στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης», υπογράμμισε.

«Πάγια θέση μας χωρίς να σχολιάζουμε απόφαση άλλου κράτους, είναι πως διατηρούμε σχέσεις όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά με το σύνολο του αραβικού κόσμου. Ενισχύουμε την παλαιστινιακή αρχή, εμμένουμε στην παύση των εχθροπραξιών και στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών. Δεν τίθεται ζήτημα αν θα αναγνωρίζουμε κράτος της Παλαιστίνης αλλά το πότε και πάντα εντός του ΟΗΕ», απάντησε σχετικά με απόφαση των ΗΠΑ για τους εκπροσώπους της παλαιστινιακής αρχής.

«Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, της φιλοξενία, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους, της εθνικότητάς τους. Φαντάζομαι θυμάστε ποιοι το έκαναν αυτό στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συζητάμε. Η δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει χθες αν θεωρήσει ότι αυτό εμπίπτει σε κάποιο αδίκημα. Κανείς δεν θέλει να βλέπει αυτό που συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας και αλλού στον κόσμο», ανέφερε σχετικά με περιστατικό στη Νάξο.

Για τα ελληνοτουρκικά και όσα είπε χθες ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι δηλώσεις που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και διαστρεβλώνουν πλήρως την ιστορία. «Δεν συμβάλλουν στο κλίμα καλής γειτονίας που θα ήθελαν και οι δύο χώρες να εμπεδωθεί», πρόσθεσε.

Για τις αντιδράσεις για το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας και «τα κίνητρά μας είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος της χώρας».

Πρόσθεσε πως υπάρχει προπαγάνδα εκείνων που προσπαθούν να μπερδέψουν παράνομους μετανάστες με νόμιμους ή παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα μας και θέλει να δουλέψει.

«Ο παράνομος μετανάστης διαπράττει κάτι παράνομο που συνιστά ποινικό αδίκημα. Δεν είναι δυνατόν στα 7 χρόνια το παράνομο να γίνεται νόμιμο. Δεν θέλουμε να εκπέμψουμε μήνυμα μίσους. Μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες που εισβάλλουν στη χώρα, εκεί δεν θα κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου απάντησε πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Για τον ΚΟΚ ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια για να εκπέμψει μήνυμα αυστηρότητας. «Δεν υπάρχει κυβέρνηση που μπορεί να μηδενίσει αυτά τα τραγικά περιστατικά. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που με πολιτικές που εφαρμόζονται έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο υλοποιούμε. Στόχος είναι χρόνο με τον χρόνο να μειωθούν τα τραγικά τροχαία», συμπλήρωσε.

Για δημοσιεύματα για πιθανή επαναφορά του Γρηγόρη Δημητριάδη στη ΝΔ, απάντησε πως στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης έχει μιλήσει η δικαιοσύνη. «Σε πολιτικό σκέλος δεν έχω ενημέρωση περί επιστροφής. Ούτε μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία ως κυβέρνηση να σχολιάζουμε φήμες. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με άρθρο στην εφημερίδα «Καθημερινή» σχετικά με τον αριθμό των βαρυποινήτων που αποφυλακίστηκαν επί Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αυτά που λέει ο αρθρογράφος δεν ισχύουν. «Ο βασικός λόγος είναι ότι ειδικά με το νομικό καθεστώς επί Τσίπρα, δεν θα μπορούσε κάποιος να είναι στη φυλακή με ποινή μέχρι 5 χρόνια. Αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια όπου πολλές ποινές φυλάκισης πλημμεληματικού χαρακτήρα μπορούν να σε οδηγήσουν στη φυλακή. Στις 17.000 αποφυλακίσεις εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συμπεριληφθούν ποινές κάτω των 5 ετών. Δεύτερον, είναι 17.000 αποφυλακίσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαπράξει κακούργημα. Αν οι βιαστές, δολοφόνοι, έμποροι ναρκωτικών είναι το 60% ή το 70% αλλάζει την ουσία; Δηλαδή ένας απατεώνας που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για 10 χρόνια και βγήκε στα 3 είναι καλό; Ένας πλαστογράφος που μπορεί να έφαγε 14 χρόνια και βγήκε στα 4 και κάτι, ήταν εντάξει; Στις 17.000 εκ των πραγμάτων μιλάμε για ανθρώπους που τέλεσαν κακούργημα. 17.000 βαρυποινίτες, αυτό είναι αληθές. Λέει ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ψηφίσει νόμους αποσυμφόρησης φυλακών. Ήταν η μόνη φορά που ο νόμος δεν είχε εξαιρέσεις. Προηγούμενο σε σχέση με αυτό που συνέβη επί των ημέρων ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει. Υπάρχουν και κυβερνήσεις που αυστηροποίησαν τις ποινές. Πχ ένας βιαστής ανηλίκων μέχρι να έρθουμε εμείς στα πράγματα δεν είχε αποκλειστική ποινή τα ισόβια. Πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές. Αν δεν ήταν η αλήθεια, θα είχε βγει κάποιος να πει ότι δεν είναι έτσι», συμπλήρωσε.