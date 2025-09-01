Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου

«Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους και επιτέλους σταματήσαμε να αποτελούμε μια θλιβερή εξαίρεση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την επικείμενη έναρξη της λειτουργίας στη χώρα μας 4 μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Πάντως, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Columbia και το Yale».

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Η αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ και συγκεκριμένα του Open University, του University of YORK, του University of Keele και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικά, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘΑΑΕ όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας, στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, στην επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, στην πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στην καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και στην επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο ΕΟΠΠΕΠ επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη μόνο θετικά έχει να προσφέρει.

Η διαδικασία αδειοδότησης των τεσσάρων αυτών πανεπιστημίων αποδεικνύει πως τέθηκαν τα πιο αυστηρά κριτήρια από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας. Αυτό δεν σημαίνει πως τα Πανεπιστήμια που δεν έλαβαν αδειοδότηση τώρα, δεν μπορούν να λάβουν στο μέλλον, εφόσον θα πληρούν τα κριτήρια.

Η έλευση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην χώρα μας ως κόμβο εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει στην εισροή οικονομικών πόρων και από αλλοδαπούς φοιτητές και θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής παιδείας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «οδηγό κανόνων» για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα.

Με τον τρόπο αυτό:

οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ.,

η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες,

ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

Ο Κώδικας δεν φέρνει νέους κανόνες∙ οργανώνει με σαφήνεια αυτούς που ήδη υπήρχαν. Μέχρι σήμερα, οι κανόνες που ρύθμιζαν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν σκορπισμένοι σε δεκάδες νόμους και διατάξεις, συχνά ξεπερασμένους ή αντιφατικούς, άσχετους, πολλές φορές, ως προς το γενικό αντικείμενό τους, με τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Ο νέος Κώδικας συγκεντρώνει όλη τη νομοθεσία σε ένα πλαίσιο, με ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αλιείας και τη ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών, της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιευτικής δραστηριότητας,

β) η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών,

γ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του κρέατος,

δ) η τροποποίηση των αρμοδίων αρχών για την ταξινόμηση και επισήμανση των γεωργικών φαρμάκων και των δραστικών ουσιών τους,

ε) η υποστήριξη της λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στ) η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τη νομοθέτηση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών δίνουμε τέλος σε μια θεσμική και νομική εκκρεμότητα ετών.

Μέσω του νομοσχεδίου που προωθούμε επιτυγχάνονται τα εξής:

Βάζουμε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως κάναμε για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με τη λειτουργία των αντίστοιχων Μητρώων. Θέτουμε συγκεκριμένους κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, για να μπορούν να λάβουν άδεια, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια. Θεσπίζουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης στη βάση σύγχρονων, διαφανών, αντικειμενικών και ποιοτικών προϋποθέσεων και κριτηρίων αξιολόγησης. Καταργούμε τις προβλέψεις του ν.4339/2015 και ακυρώνουμε το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας, με το οποίο μόνο λίγοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια. Δημιουργούμε το πλαίσιο, ώστε να δοθεί δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD). Δημιουργούμε και διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας. Προστατεύουμε τους νόμιμους και εύρωστους τηλεοπτικούς σταθμούς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρόκειται για το τρίτο νομοσχέδιο που έχω την τιμή να εισηγηθώ μέσα σε τέσσερις μήνες για το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στόχος μας είναι να βάλουμε σε τάξη το τοπίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το όποιο ήταν αρρύθμιστο για περισσότερα από 20 χρόνια, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, σέβονται τους εργαζομένους τους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο για το τηλεοπτικό κοινό.

Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της δημοσιογράφου Κατερίνας Ζαχαράκη η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 53 ετών».