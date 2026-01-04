Π. Μαρινάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ: Αναμενόμενη αντίδραση, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο

«Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο», ήταν το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου αναφορικά με την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύλληψη του Βενεζουελανού προέδρου από τις ΗΠΑ.

«Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις», σημείωσε στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο.

Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδουρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις.