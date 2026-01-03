Κυρ. Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος του Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, σχολιάζοντας ότι ο Μαδούρο «ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας», τονίζοντας «το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα».

Αναφορικά δε με την επόμενη ημέρα στη χώρα, ανέφερε ότι «η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα», λέγοντας ότι η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της για το θέμα.

Παράλληλα, είπε ότι η χώρας μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Ο Nicholas Maduro ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».