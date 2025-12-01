Π. Μαρινάκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί – Πάνω από όλους το συμφέρον του συνόλου

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε μειώσει φόρος όσο καμία άλλη για τους αγρότες».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «καταλαβαίνω την ανάγκη της διαμαρτυρίας, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες επειδή κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος μας προς την πολιτεία. Δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, αλλά ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του».

«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές των αγροτών»

Ξεκαθάρισε ότι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας έτσι για τις καλύτερες και ταχύτερες πληρωμές, ώστε οι αληθινοί αγρότες να πάρουν αυτά που αξίζουν. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε εκείνους, αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να βάλει πάνω από όλους την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου».

«Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Ο κόσμος δεν μπορεί να ταλαιπωρείται, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και αν είναι ο σεβασμός προς κάθε εργαζόμενο και τους αγρότες», συμπλήρωσε.

«Η εξωτερική πολιτική της χώρας στέλνει “αδιάβαστους” τους εγχώριους αμφισβητίες»

«Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική την οποία υπηρετεί πιστά, χωρίς εκπτώσεις. Είναι μια εξωτερική πολιτική η οποία αποδίδει και στέλνει “αδιάβαστους” τους εγχώριους αμφισβητίες από το πολιτικό σύστημα και κάποια μέσα ενημέρωσης», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με την εξωτερική πολιτική της χώρας και τη στάση της στα ελληνοτουρκικά.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων διασφαλίζει αξιοπιστία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των ενισχύσεων, χωρίς απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τη χώρα.

– – – –

Με τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος» που παραδίδονται στην κυκλοφορία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το σύνολο του νέου οδικού άξονα.

Στις 31 Ιουλίου είχαν παραδοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο που αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ.

Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου όχι μόνο υποδομής αλλά και ζωής για την Δυτική Ελλάδα το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των εμπορικών διαδρομών, την ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών σε έναν δρόμο που για χρόνια αποτελούσε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. «Παραδίδουμε ολοκληρωμένο στους πολίτες ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή, αλλά και συνολικά για τη χώρα μας», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας.

– – – –

Υπεγράφη η Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Για πρώτη φορά μία συμφωνία τέτοιου είδους, με την οποία τίθεται οριστικό τέλος σε μνημονιακούς περιορισμούς, φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Η Κοινωνική Συμφωνία εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν στα εξής:

στη διευκόλυνση που παρέχεται στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ώστε πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι να προστατεύονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,

στην πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και

στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

– – – –

Πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και βρίσκονται, πλέον, σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».

Με αυτούς τους πέντε δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας μας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

«Αποκτούμε για πρώτη φορά δικά μας δεδομένα από το διάστημα και συνεπώς νέες δυνατότητες στη χάραξη πολιτικών, στην ανάπτυξη προϊόντων, στη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς: από την ασφάλεια και την πολιτική προστασία έως την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη» δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

– – – –

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε προς την Ελλάδα 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου, το οποίο είχε υποβληθεί στα μέσα Ιουλίου.

Συνολικά η Ελλάδα έχει εισπράξει, πλέον, 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ποσό, που αντιστοιχεί στο 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Το συγκεκριμένο αίτημα πληρωμής αφορούσε στην ολοκλήρωση 39 οροσήμων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου, από κρίσιμους τομείς όπως: η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική μέριμνα, η ενέργεια, η οδική ασφάλεια, η Δικαιοσύνη, κ.ά.

Τα εκπληρωμένα ορόσημα είναι, πλέον, 178 και αντιστοιχούν στο 48% του συνόλου, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος επίτευξης των 27 κρατών – μελών είναι 43%.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας».