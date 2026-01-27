Π. Μαρινάκης για δηλώσεις Καρυστιανού: Δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά με όσα είπε για τα εθνικά θέματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, τόνισε ότι δεν πρόκειται για ένα θεσμικό συνομιλητή και ότι με τις απόψεις που εκφράζει για τα εθνικά ζητήματα, «δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι: «Σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική».

«Κοιτάξτε να δείτε, πέραν του γεγονότος ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, με τη λογική της κυρίας Καρυστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», πρόσθεσε.

«Είχα ακούσει μία πάρα πολύ σοφή φράση σε έναν επικήδειο καλού φίλου για τον πατέρα του, ότι η συμβουλή που του είχε δώσει είναι «να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου». Και αυτό εγώ το έχω ως ένα ρητό, το οποίο ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή. Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η Κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί δια της πολιτικής της», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε για την κ. Καρυστιανού ότι: «Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω. Μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε».

«Αλλά, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική. Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας. Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Όσα ανέφερε για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Παράλληλα, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στις αρχές Φεβρουαρίου και στη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων». Όπως είπε, «μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας», που η Ελλάδα επιθυμεί να επιλυθεί «επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού και η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με τη γειτονική χώρα, τα οποία «κατόπιν συνεννόησης» μπορούν να συζητηθούν, χωρίς να τίθενται «ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε». Τόνισε ότι «εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε» και υπενθύμισε δημόσιες τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου στις οποίες, όπως είπε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε «σε παγκόσμια μετάδοση», τόσο για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας όσο και για τον ρόλο της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι «μόνο να κερδίσεις έχεις από τον διάλογο, όταν διεκδικείς και δεν υποχωρείς».

Τέλος, ανέφερε ότι η ημερομηνία της συνάντησης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και «τοποθετείται χρονικά περίπου εκεί» που έχει ήδη αναφερθεί.