Π. Μαρινάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Δεν θα απολογηθούμε εμείς - Αναζητείται νέα ώρα

Στην αναβολή της συνάντησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και στην επίσημη θέση της κυβέρνησης πάνω στο θέμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο One, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

Και πρόσθεσε: «Έστω ότι η Τουρκία – υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ – ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ρητορικά: «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;».