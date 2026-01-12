Δεν προσέρχονται στον διάλογο οι αγρότες της Νίκαιας - Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα

«Η κυβέρνηση - και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός - δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις επικείμενες συναντήσεις με τους αγρότες, μετά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής της Νίκαιας να μην συμμετέχει στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Τρίτη, εάν δεν γίνει αποδεκτό το αίτημά της να δει μία 25μελή επιτροπή, αντί για 20μελή από αγρότες.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, έχει προγραμματιστεί να γίνουν δύο συναντήσεις την Τρίτη επειδή «εκείνοι (σ.σ. οι της πανελλαδικής επιτροπής) δεν ήθελαν να είναι στη συνάντηση με κάποιους άλλους όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

«Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οπότε είναι δύο συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτη δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή.

«Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για ζητήματα ασφαλείας. Έχουμε διαμηνύσει ότι για να είναι εποικοδομητική συνάντηση, όχι ένα πανηγύρι που δεν θα βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων στη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι να δεχθεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτών» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα. «Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως το εγγυημένο φτηνό ρεύμα», επισήμανε.

«Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία όπως ζητάνε. Ρωτήστε πόσες άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που δόθηκαν εγκαίρως. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα κλπ. Επίσης θα έχει αφορολόγητο ένας νέος αγρότης. Αν το 0 και το 9% είναι κοροϊδία το 29% που είχαμε το 2019 τι είναι; Όσο το κράτος εξασφαλίζει παραπάνω πόρους , θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα παραπάνω μπορεί. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο συνέχισης των μπλόκων δήλωσε πως «είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής γιατί ο στόχος είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η κανονικότητα». Πρόσθεσε πως δεν είναι μία υπό κανονικές συνθήκες κανονική συμπεριφορά να ταλαιπωρεί την υπόλοιπη κοινωνία. «Στόχος είναι μετά τις αυριανές συναντήσεις η κατάσταση να εκτονωθεί περισσότερο και να μην υπάρχουν και αυτά τα τρακτέρ στους δρόμους», τόνισε και ανέφερε πως «είναι προφανές πως αύριο που είναι η συνάντηση, θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των δρόμων».

«Νομίζω μετά από όλα αυτά και την επικείμενη συνάντηση δεν θα υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και καμία δικαιολογία για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή», σημείωσε.

Για το μπλόκο της Νίκαιας που φαίνεται πως δεν θα προσέλθει στη συνάντηση δήλωσε πως «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο δείχνει τις προθέσεις του».

«Τα μέτρα είναι όσα έχουν ανακοινωθεί. Δημοσιονομικά δεν υπάρχει χώρος παραπάνω. Η αντιπολίτευση που ζητάει περισσότερα μέτρα στην ουσία ζητάει παραπάνω φορολόγηση των πολιτών. Οτιδήποτε τεχνικό , διαδικαστικό μπορεί να επιλυθεί είμαστε εδώ να το λύσουμε. Είναι και οι μεγάλες συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση. «Όποιος ζητάει παραπάνω θα πρέπει να πει ποιους φόρους πρέπει να βάλουμε για να δώσουμε τα παραπάνω. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών», συμπλήρωσε.

Νέα εμπόδια βάζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας στο Action24, η Πανελλαδική Επιτροπή πρότεινε επιτροπή των 25 που θα αποτελείται από αγρότες και μία από 10, η οποία θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβέρνηση καθόρισε συνάντηση με 20 συν 20.

«Η κυβέρνηση μιλάει για δύο συναντήσεις μία με τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής, εμείς δηλαδή που ζητήσαμε τη συνάντηση, και μία 20μελής επιτροπή που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, αυτοί που είχαν συναντηθεί και με τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μπλόκα που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Η Πανελλαδική έχει ορίσει μία 25μελή επιτροπή και μία 10μελή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων και ζητήσαμε δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό 25 και 10. Αυτό από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάμε», είπε και πρόσθεσε: «Από 62 μπλόκα ήθελαν Επιτροπή 20 μελών και επίσης ζήτησαν από την Κυβέρνηση για τα έξι μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο 1-2 περιοχές. Ο πρωθυπουργός μπορεί να συναντήσει όποιον θέλει, όποτε θέλει, αλλά δεν μπορεί να ξαναγίνει Πανελλαδική και ζητήσαμε συνελεύσεις το απόγευμα στα μπλόκα».

Αλειφτήρας: Δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού

«Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε για 20 μελή από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων καθώς και Επιτροπή από 20 άλλους που εκπροσωπούν αλιείς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους.

Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας..

«Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο, πρόσθεσε ο κ. Αλειφτήρας, απευθυνόμενος στον Γραμματέα Αγροτικών Συνεταρισμών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος επέμεινε ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας, «εάν δεν γίνει δεκτό, είναι πολύ πιθανό, αφού συνεννοηθούμε με την Πανελλαδική και τα υπόλοιπα μπλόκα, το ραντεβού να ναυαγήσει».

Άντιπαράθεση Αλειφτήρα – Τσίλια

Οι τόνοι ανέβηκαν καθώς ο εκπρόσωπος από τα 18 μπλόκα που διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 60 μπλόκων, ο Δημήτρης Τσίλιας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι εκπρόσωποι των Πράσινων Φαναριών θα μεταβούν στις 15.00 το απόγευμα της Τρίτης στο Μαξίμου.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό», τόνισε ο κ. Τσίλιας, που εκπροσωπεί τους αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι από την περασμένη Τετάρτη τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους, τηρώντας αποστάσεις από την Πανελλαδική.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση, σήμερα, στη Μαδρίτη με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε VI .

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια, η οποία σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, εστιάζοντας στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στην ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων.

Περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

* 155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

* 16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

* 6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης.

Αξίζει να επισημανθεί πως φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα.

Η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. - Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Βάσει των στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Mercosur, δηλαδή στις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ανέρχονται σε 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη συμφωνία, ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, καθώς τα προϊόντα μας θα μπουν σε νέα αγορά 270 εκατομμυρίων πολιτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας προστατεύονται από τις «απομιμήσεις» 21 εγχώρια αγροτικά Προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη. Κάτι που θα βοηθήσει στην πώληση περισσότερων ελληνικών προϊόντων και σε υψηλότερες τιμές.

Μάλιστα σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς θα ληφθούν σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών και αυτό, καθώς η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών.

Τέλος, διασφαλίζεται πως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της δεν θα τεθούν σε κίνδυνο, καθώς όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς Κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης καταγράφηκε το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση σε ετήσια βάση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε στους 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%, σε σχέση με το 2024, που διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ.

Η επιβατική κίνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6%, αντιστοίχως.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποιήθηκαν 283.589 πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 5,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των εννέα ανακαινισμένων υπερσύγχρονων χειρουργικών κλινών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «'Αγιος Σάββας».

Η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των χειρουργικών κλινών, επτά εκ των οποίων τίθενται από σήμερα σε λειτουργία, έγινε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Σε συνδυασμό με τις τρεις κλίνες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» διπλασιάζεται η δυναμική των χειρουργικών αιθουσών για ογκολογικά περιστατικά στον «'Αγιο Σάββα». Με αυτό το δεδομένο, εκτιμάται ότι θα διενεργούνται μηνιαίως περίπου 550 επεμβάσεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι ασθενείς απολαμβάνουν όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνονται διαρκώς με την ολοκλήρωση των έργων και των μεταρρυθμίσεων που δρομολογεί η Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας, αξιοποιώντας πολύτιμες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επεκτείνεται, με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σε όλον τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει, πλέον, το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Παράλληλα, ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, πολλές περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το σχέδιο νόμου για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Η νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει, μεταξύ άλλων:

-Τη θέσπιση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών με 10ετή διάρκεια και έγκριση από το ΚΥΣΕΑ.

-Την υποχρεωτική κατάρτιση Σχεδίων Πρόληψης Πυρκαγιών για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με ολοκληρωμένη χαρτογράφηση κινδύνων και επιχειρησιακή προετοιμασία.

-Τη σύσταση Επιχειρησιακού Κέντρου Συμβάντων σε καθεμία από τις 13 Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, με τη συμμετοχή συνδέσμων των Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

-Την ενίσχυση των εναέριων μέσων και την εκπαίδευση στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος ως πιλότων και μηχανικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών με έξοδα της Υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως αναγνώριση του πολύτιμου έργου τους προωθούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής παρεμβάσεις:

-Η καθιέρωση της εξαίρεσης από τις μεταθέσεις για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

-Η αύξηση από 16 σε 24 των επιπλέον αμειβόμενων οκταώρων ανά έτος, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, κατά τα οποία το πυροσβεστικό προσωπικό δύνανται να εκτελεί πρόσθετη υπηρεσία περιπόλων.

-Η επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών μετά από 15 έτη με 700 εισακτέους μέσα στο 2026.

-Η διευκόλυνση της μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Το σχέδιο νόμου διαμορφώνει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στη συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικού ύψους 124,7 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής δύο έργα:

-τη β' φάση της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 73,43 εκατ. ευρώ και

-τη β' φάση της εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης και ETCS - Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη και την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 51,27 εκατ. ευρώ.