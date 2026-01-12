Νέα εμπόδια βάζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές: Στον «αέρα» η συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη - Τι ζητούν

Στον «αέρα» φαίνεται πως είναι η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εμφανίζεται θετική στις συναντήσεις με δύο ξεχωριστές επιτροπές την Τρίτη.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρούδας στο Action24, η Πανελλαδική Επιτροπή πρότεινε επιτροπή των 25 που θα αποτελείται από αγρότες και μία από 10, η οποία θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβέρνηση καθόρισε συνάντηση με 20 συν 20.

«Η κυβέρνηση μιλάει για δύο συναντήσεις μία με τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής, εμείς δηλαδή που ζητήσαμε τη συνάντηση, και μία 20μελής επιτροπή που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, αυτοί που είχαν συναντηθεί και με τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μπλόκα που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Η Πανελλαδική έχει ορίσει μία 25μελή επιτροπή και μία 10μελή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων και ζητήσαμε δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό 25 και 10. Αυτό από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάμε»

Ακόμη, ο κ. Μαρούδας κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει «μια επιλογή αν θέλει να συναντηθεί με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αν θέλει να συναντηθεί με αγρότες που βρίσκονται σπίτι τους».

Και τόνισε : «Η κυβέρνηση αυτό που έχει αφήσει να διαρρεύσει είναι η Πανελλαδική Επιτροπή με 62 μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους θα συναντηθεί με 20 που θα είναι και κτηνοτρόφοι και αλιείς. Μετά στις 15:00 έχουν καθορίσει νέο ραντεβού σε συνάντηση που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, που είχαν συναντηθεί με τον Χατζηδάκη και δεν ήταν καν σε μπλόκα, με τα Πράσινα Φανάρια και ό,τι άλλο μπλόκα έμειναν εκτός Πανελλαδικής».

Παίρνοντας τον λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας εξήγησε: «Εμείς καθαρά προτείναμε δύο επιτροπές από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που συμμετέχουν στην Πανελλαδική. Μίας 25μελής και μία 10μελής. Ξέρετε τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση στη μία 20μελή επιτροπή που λέτε να βάλει κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που είναι στην Πανελλαδική και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή και αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα που είναι ενάντια στην Πανελλαδική».

Όπως ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας, «εάν δεν γίνει δεκτό, είναι πολύ πιθανό, αφού συνεννοηθούμε με την Πανελλαδική και τα υπόλοιπα μπλόκα, το ραντεβού να ναυαγήσει».