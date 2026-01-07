Π. Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα

Ως «ηθικό θέμα» ανέδειξε ο Παύλος Ασλανίδης το γεγονός ότι η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε τη δημιουργία κομματικού φορέα, χωρίς προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών 2023.

«Συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες» ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης.

«Είμαστε απέναντι σε αυτό» σημείωσε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1.

«Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες «είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα» αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα» πρόσθεσε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η δημιουργία κομματικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού «δεν του προκαλεί απογοήτευση», ενώ, σχετικά με την επικείμενη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, ο Π. Ασλανίδης διευκρίνισε ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να συμμετάσχει ως γονέας, αλλά όχι σε πολιτικό πλαίσιο.