Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 11.00 θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Alain Berset, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσει, στις 13.00, συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σύσκεψη με αντιπροσώπους των κτηνοτρόφων αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υλοποίηση της προαναγγελίας που είχε γίνει κατά το ραντεβού που έκανε με τους αγρότες πριν από μερικές εβδομάδες.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον Alpha 989 θα αφορά, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα του κλάδου, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, το εμβόλιο γι' αυτό κ.α.

Ειδικά για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση και χρειάζεται επίμονη προσπάθεια να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς».

Ερωτηθείς για τη στάση του επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν, Όλιβερ Βάρχελι, για το θέμα αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι «συμφώνησε στα ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, προτείνει αν η χώρα θέλει, να εφαρμόσει τον εμβολιασμό, αλλά με τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Μπιλίνης υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έχουμε μια αξιόπιστη μέθοδο DIVA που να δείχνει αν ένα ζώο νοσεί από εμβολιασμό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες γιατί θέλουμε τα κτηνοτροφικά ελληνικά προϊόντα να είναι με υψηλή προστιθέμενη αξία».

«Αν χαθεί η εξαγωγική δραστηριότητα από την ελληνική πλευρά προφανώς το γάλα θα έχει χαμηλή τιμή. Είναι η στιγμή να χτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιή βάση», είπε ο κ. Τσιάρας.

Άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026 «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών» λέγοντας ότι «αποζημίωση εισοδήματος θα υπάρξει είναι δέσμευση του πρωθυπουργού».