Ό. Κεφαλογιάννη: Η δημιουργία ενός AI Giga Factory στην Ελλάδα θα ανοίξει νέους δρόμους για τον τουρισμό

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, παραβρέθηκε στην παρουσίαση της πρότασης για τη δημιουργία μίας από τις μεγάλες ευρωπαϊκές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Giga Factory) στη Δυτική Μακεδονία.

Κατά την τοποθέτησή της, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

«Η δημιουργία ενός AI Giga Factory στην Ελλάδα θα ανοίξει νέους δρόμους για την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και πολλούς οικονομικούς κλάδους - μεταξύ αυτών και τον τουρισμό», υπογράμμισε η υπουργός.

Η υπουργός χαρακτήρισε το προτεινόμενο έργο ως εμβληματική επένδυση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αυτονομίας, καθώς - όπως ανέφερε - θα δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανό να στηρίξει την έρευνα, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Η πρόταση της ΔΕΗ για το «Giga Factory Τεχνητής Νοημοσύνης» αφορά στη δημιουργία μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής υποδομής στην Ελλάδα, που θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ευρώπης στον τομέα, θα προωθήσει την καινοτομία και θα διασφαλίσει την τεχνολογική της αυτονομία.

Η ελληνική υποδομή θα αξιοποιήσει στρατηγικές συνεργασίες και τα μοναδικά πλεονεκτήματα της χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες και τεχνογνωσία παγκόσμιας κλάσης προς όφελος της έρευνας, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εστιάζοντας στον τουρισμό, η υπουργός επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει νέες δυνατότητες για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και την προβολή των προορισμών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού επενδύει ήδη σε έργα που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον ελληνικό τουρισμό, τους προορισμούς και τις επιχειρήσεις.