Άδ. Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Δράμας - «Θα πάω και θα βρούμε λύσεις»

Μετά την ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Δράμας, πριν από λίγες ημέρες, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έλαβε πρόσκληση από τον Σύλλογο Ιατρών του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, μετά από μία «έντονη» κοινοβουλευτική διαδικασία, έλαβε στο γραφείο του μία «ευγενική» πρόσκληση από τον Σύλλογο Ιατρών του νοσοκομείου Δράμας, την οποία και αποδέχθηκε.

Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας. Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις)… pic.twitter.com/MBrokrWaUK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας. Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις) ζητά την επίσκεψη μου και άπαντες εγγυώνται την ειρήνη κατά την επίσκεψη μου αυτή.

Φυσικά και την αποδέχομαι και την προγραμματίζω άμεσα. Εγώ ούτως ή άλλως ήθελα και να πάω και το θεωρούσα σημαντικό. Κάποιοι ανεγκέφαλοι με εμπόδισαν δια της βίας. Και θα πάω λοιπόν και θα βρούμε λύσεις.

Υγ: ιδιαιτέρως ευχαριστώ το Σύλλογο για την δημόσια αναγνώριση του, των πραγματικών μου προσπαθειών και της αληθινής μου βούλησης να βρω λύσεις στα προβλήματα. Με τέτοια πνεύμα καλοπιστίας θα πάμε το ΕΣΥ μπροστά όλοι μαζί».

Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας είχε καταγγείλει πως ο πρόεδρος των εργαζομένων «προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί, κατά την άφιξή μου», ακυρώνοντας την επίσκεψή του.