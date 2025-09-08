Άδ. Γεωργιάδης: Θα επισκεφθώ το γενικό νοσοκομείο Δράμας, μόνο υπό τον όρο ότι δεν θα γίνουν επεισόδια

Την προϋπόθεση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο της Δράμας ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή τη Δευτέρα. Όπως ανέφερε, ο όρος του είναι να εγγυηθεί ο σύλλογος των εργαζομένων ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια.

«Θα πάω στο νοσοκομείο της Δράμας μόνο με έναν όρο: Να μου στείλει έγγραφη πρόσκληση ο σύλλογος εργαζομένων και να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει κανένα επεισόδιο» ανέφερε ο υπουργός Υγείας. Αφορμή για τη δήλωση αυτή, υπήρξε η συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιου Νικολαΐδη για την απουσία παθολόγων στο νοσοκομείο.

Απαντώντας στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι μόνο κατά το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει τρεις προκηρύξεις, που έχουν καταστεί όλες άγονες. Αυτό, όπως είπε, αποδεικνύει το πραγματικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον του υπουργείου για την κάλυψη των κενών ιατρικών θέσεων στο νοσοκομείο και ειδικά των θέσεων παθολόγων.

Τον Οκτώβριο - που θα κλείσει ο κύκλος της προηγούμενης προκήρυξης - και στη νέα προκήρυξη που θα βγει για όλες τις κενές θέσεις σε άγονες περιοχές, θα επαναπροκηρυχθούν και πάλι αυτές οι πέντε θέσεις που αφορούν παθολόγους για το ΓΝ Δράμας, είπε ο υπουργός. Παράλληλα, οι επικουρικές θέσεις όσων επικουρικών γιατρών έγιναν μόνιμοι, θα επαναπροκηρυχθούν για να πληρωθούν, και συνεπώς θα προστεθούν στο νοσοκομείο κι άλλοι ιατροί.

Συνολικά στο ΓΝ Δράμας, είπε ο κ. Γεωργιάδης το 77% των οργανικών του θέσεων είναι καλυμμένες. Ειδικότερα, σε 725 συνολικά οργανικές θέσεις υπηρετούν 558 και η μέση πληρότητα του νοσοκομείου είναι στο 58%. Σε σχέση με το 2019, στο νοσοκομείο υπηρετούν εννέα περισσότεροι ιατροί, τέσσερις επιπλέον νοσηλευτές και ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου από τα 8,1 εκατ ευρώ που ήταν το 2019, έχει ανέλθει στα 13 εκατ. ευρώ το 2024 (αύξηση κατά 60%).

Ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε ότι κατά την τελευταία πρόσκληση προκηρύχθηκαν ταυτόχρονα για το νοσοκομείο της Δράμας συνολικά 20 θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και παθολόγων. Υπήρξε ενδιαφέρον για τις 15 θέσεις και έχουν προσληφθεί ήδη 10 ιατροί που αφορούν άλλες ειδικότητες. Συνεπώς, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης, η αιτία έλλειψης ενδιαφέροντος από παθολόγους, δεν βρίσκεται στην απουσία οικονομικών κινήτρων ή υποδομών της πόλης που δεν καθιστούν ελκυστικές τις θέσεις των παθολόγων, καθώς, αν ήταν αυτός ο λόγος, δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον από τους γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων. «Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που θέλησα να επισκεφτώ το νοσοκομείο, γιατί κάτι άλλο θα πρέπει να συμβαίνει στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου και δεν θέλει κανένας να πάει, ενώ για τις άλλες ειδικότητες υπάρχει ενδιαφέρον».

Αναφερόμενος στα επεισόδια που έγιναν και τη ματαίωση της επίσκεψής του στο νοσοκομείο, ο υπουργός είπε ότι ο πρόεδρος του σωματείου του νοσοκομείου, με ανακοίνωσή του καλούσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, εξυβρίζοντάς τον. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι είναι ο ίδιος που πριν έξι μήνες, όταν έγινε η πρόσληψη των 10 γιατρών, «με επαινούσε με άλλη ανακοίνωσή του». Επισήμανε ότι στα σχόλια της επίσημης ιστοσελίδας του σωματείου των εργαζομένων υπήρχαν μεταξύ άλλων απειλητικές αναρτήσεις, όπως αυτή που έγραφε: «Κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα που έχετε εκεί και φυτεύστε μια 9αρα σφαίρα στο κρανίο στη σαύρα που θα έρθει, και ίσως πάτε καλύτερα»!

Ο υπουργός, παράλληλα, κατήγγειλε και το ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση που έβγαλε η κομματική οργάνωσή του στη Δράμα: «Τέτοιες αναρτήσεις, τελικά τις επικροτείτε και με κατηγορείτε πως έφυγα προσχηματικά από την επίσκεψη», είπε και καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι «υποδαύλισε και συμμετείχε στο να γίνουν τα επεισόδια αυτά».