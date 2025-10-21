Ντ. Μπακογιάννη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι

Η Ντόρα Μπακογιάννη, ενόψει της ψήφισης της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εξέφρασε την ενόχλησή της για την εικόνα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Όπως είπε, μιλώντας στο OPEN, «αυτό το μνημείο είναι ένα μνημείο για τους πεσόντες. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει».

Στη συνέχεια τόνισε πως «υπάρχει όμως μια διαφορά. Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα».

«Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, «αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά. Εργαλειοποιήθηκε ο πόνος τους».