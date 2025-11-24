Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θέτει σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2025-2026, ενισχύοντας, ουσιαστικά, τους μαθητές Γυμνασίου και τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μαθητές Λυκείου αλλά και τις οικογένειες τους.

Με δυο νέες αποφάσεις, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, προβλέπεται η διάθεση 799 εκπαιδευτικών και 410 Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (ΕΚΤ+, ΕΣΠΑ 2021-2027).

Αναλυτικά, η ενίσχυση προβλέπει:

Για τους μαθητές Γυμνασίων:

Υποστηρικτικά μαθήματα σε: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μαθητές Λυκείου:

Ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων σε: Ελεύθερο/Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Μουσική Αντίληψη–Θεωρία–Αρμονία.

Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και των τμημάτων που θα λειτουργήσουν. Οι Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων και Λυκείων ενημερώνουν μαθητές/τριες και γονείς και συγκεντρώνουν τις δηλώσεις συμμετοχής και διαμορφώνουν τις προτάσεις λειτουργίας των τμημάτων.

Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες αποστέλλουν έως 26 Νοεμβρίου 2025 τα τελικά στοιχεία στο Υπουργείο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του προγράμματος και θα προχωρεί σε κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή συμπληρωματική οδηγία.