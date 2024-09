Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

Ο Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του στο πλαίσιο της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το «ψευδοκράτος», επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Παράλληλα, ζήτησε οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με βάση το Διεθνές Δίκαιο

«Έχουν περάσει 50 χρόνια από την “ειρηνευτική επιχείρηση” [σ. σ. εισβολή] της Κύπρου και 61 χρόνια από τότε που προέκυψε το Κυπριακό ζήτημα ως αποτέλεσμα του σφετερισμού του εταιρικού κράτους από τους 'Ελληνοκύπριους'. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, στο νησί επικρατεί ειρήνη και γαλήνη.

Η πλευρά που πάντοτε προέβαλε ειλικρινή βούληση για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ήταν οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκία.

Πλέον το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει χάσει τελείως την εγκυρότητά (ισχύ) του.Στο νησί υπάρχουν 2 ξεχωριστά κράτη και 2 ξεχωριστοί λαοί.

Πρέπει να καταγραφεί εκ νέου η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, που αποτελούν τα κεκτημένα δικαιώματα τους, και να τερματιστεί η απομόνωση.

Σήμερα, καλώ για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις. Τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς, πρέπει να καταγραφούν εκ νέου και η απομόνωση πρέπει να τερματιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

President Recep Tayyip Erdoğan:



"Today, I call the international community once again to recognize the Turkish Republic of Northern Cyprus and to establish diplomatic, political and economic relations."#WorldIsBiggerThan5